Karina Bauer plaudert aus: Reality-TV-Stars prellen Zeche

Reality-TV-Star Karina Bauer macht ihrem Ärger Luft. Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit war nach der Preview der vierten Staffel von #CoupleChallenge noch gemeinsam mit weiteren TV-Persönlichkeiten in einem Restaurant. Beim Verlassen des Lokals wurde sie dann aber von der Polizei überrascht, da noch eine Rechnung von 300 Euro offen war. Unter anderem seien eine Trüffelpasta, eine Pizza Margherita, Drinks und Weinflaschen nicht bezahlt worden. "Das heißt, einige Leute haben tatsächlich ihren ganzen Abend dort for free genossen und sind dann einfach weggegangen", erzählt Karina fassungslos in einem Instagram-Beitrag und schimpft: "Ihr macht ja den Realitystars wieder alle Ehre, dass wieder jeder denkt, dass wir alles kostenlos haben wollen und unsere Sachen nicht zahlen."

Für das Benehmen ihrer Reality-TV-Kollegen hat Karina kein Verständnis: "Dieses Verhalten lässt mich einfach nicht in Ruhe, wie asozial, also wirklich bodenlos und respektlos und ignorant, so was zu bringen." Die Blondine verrät, dass man derzeit versuche zu ermitteln, wer die Zeche geprellt hat. "Einfach abzuhauen ist natürlich strafbar und das Ganze wird auch Konsequenzen für die Leute haben", betont sie.

Unter dem Beitrag werden viele wütende Stimmen laut – auch zahlreiche Realitystars kommentieren. Love Island-Star Charline Grothe (28) meint: "Echt peinlich! Da haben wohl einige wie in den Formaten vergessen, dass die Kameras echt sind und auch an – und vor allem, dass sie nicht einfach verschwinden, wenn es unbequem wird." Die Das große Promi-Büßen-Bekanntheit Christin Okpara (29) geht sogar noch weiter und schreibt: "So peinlich. Genau deswegen bin ich bei so was mittlerweile raus, das gebe ich mir nicht mehr."

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Reality-TV-Star

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Realitystar

