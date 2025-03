Geprellte Zeche: Realitystars begleichen Teil ihrer Rechnung

Karina Bauer regte sich kürzlich im Netz auf: Die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit wurde von der Polizei konfrontiert, da einige ihrer TV-Kollegen ihre Rechnung nach einem gemeinsamen Abend in einem Restaurant nicht beglichen hatten. Ihre Wutrede scheint aber etwas ausgelöst zu haben – denn wie sie jetzt auf Instagram berichtet, scheinen ein paar Realitystars ein "schlechtes Gewissen bekommen" zu haben. "Ergebnis: Einige haben heimlich ihr Essen nachträglich bezahlt. Jetzt sind 'nur noch' 130 Euro offen", erklärt die Blondine.

In den Augen der ehemaligen Beauty & The Nerd-Kandidatin sei dies aber keinesfalls passiert, weil die Schuldigen eingesehen hätten, dass es das Richtige sei. "Wenn die Angst vor öffentlicher Blamage größer ist als die Gier nach einem kostenlosen Dinner...", betont Karina. "Erst hauen einige Realitystars ab, ohne zu zahlen – 320 Euro offen. Dann wird es öffentlich und plötzlich werden die Ersten mutig. Oder eher panisch?" Sie wolle nun schauen, ob "Karma den Rest regelt" – oder ob sie die Namen der Verantwortlichen herausfinden kann.

Die TV-Persönlichkeit berichtete Anfang des Monats von dem Vorfall. Sie sei nach der Preview der vierten Staffel von #CoupleChallenge noch mit einer größeren Gruppe in ein Lokal gegangen, das sie öfter besuche. Beim Verlassen des Restaurants sei Karina dann auf die Polizei getroffen, da unter anderem eine Trüffelpasta, eine Pizza Margherita, Drinks und Weinflaschen nicht bezahlt worden waren. "Ihr macht ja den Realitystars wieder alle Ehre, dass wieder jeder denkt, dass wir alles kostenlos haben wollen und unsere Sachen nicht zahlen", wetterte sie in ihrem Instagram-Beitrag.

Karina Bauer, März 2023

Karina Bauer, März 2025

