Nach Zara-Trennung: Sam Thompson bandelt mit Realitystar an

Sam Thompson (32) scheint nach der Trennung von Zara McDermott (28) wieder in festen Händen zu sein. Der "Made In Chelsea"-Star wurde am Osterwochenende mit Samie Elishi, bekannt aus der britischen Version von Love Island, in London gesichtet. Gemeinsam genossen sie einen Besuch auf dem Fine Food Market an der eleganten King's Road. Ein Insider verriet gegenüber MailOnline, dass die beiden sich "sehr gut verstehen" würden und dass die Beziehung durchaus Potenzial für etwas Langfristiges haben könnte. "Es mag noch früh sein, aber sie mögen sich wirklich sehr", hieß es weiter.

Samie war dieses Jahr in der Staffel von "Love Island All Stars" zu sehen und traf den 32-Jährigen erstmals, als dieser als Moderator für die begleitende Show "Aftersun" tätig war. Nach seiner Trennung von Zara begannen Sam und die 25-Jährige, über Instagram Nachrichten auszutauschen. Der Austausch führte zu einem Treffen, und schnell entwickelte sich mehr zwischen ihnen. Der Brite soll seine neue Flamme bereits seinem Umfeld in Chelsea vorgestellt haben, was viel über seine Ernsthaftigkeit in der Beziehung aussagt.

Sams Liebes-News kommen kurz nachdem seine Ex-Freundin Zara ihre Beziehung zum ehemaligen One-Direction-Star Louis Tomlinson (33) öffentlich gemacht hat. Die beiden wurden in den vergangenen Wochen öfter zusammen gesichtet. Zuletzt zeigten sie sich in Malibu, wo sie einen gemeinsamen Lunch genossen – und sich anschließend leidenschaftlich küssten. Rund fünf Monate nach ihrer Trennung scheinen Zara und Sam beide wieder glücklich vergeben zu sein.

Getty Images Samie Elishi, UK-"Love Island"-Bekanntheit

Getty Images Zara McDermott im März 2025

