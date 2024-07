Zieht Hugh Jackman etwa für die Partnersuche nach London?

Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (68) kehrte Hugh Jackman (55) ins Single-Leben zurück. Zurzeit wohnt der X-Men-Star allein in einer Wohnung in London. Dort steht er aktuell auch für seinen neuen Film "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie" vor der Kamera. Laut einem Insider könnte Hugh seinen Wohnsitz wohl auch über die Dreharbeiten hinaus in die Hauptstadt Englands verlegen. "Er möchte näher bei seiner Mutter und seiner Schwester sein, die dort leben – und möglicherweise auch wieder die Liebe finden", plaudert die Quelle im Interview mit New Idea aus.

Darüber hinaus verrät der Insider, dass es dem "Van Helsing"-Darsteller ein großes Anliegen sei, sich zukünftig mehr auf wohltätige Projekte als auf seinen eigenen Erfolg zu konzentrieren. "Hugh ist kein Karrierist und es würde ihm nichts ausmachen, wenn der ganze Ruhm morgen verschwinden würde", betont der Informant. Nachdem sich der Trubel um seine Trennung gelegt hat, sei Hugh auch wieder bereit für eine neue Liebe in seinem Leben. Laut der Quelle wolle sich der "Greatest Showman"-Darsteller am liebsten gemeinsam mit seiner neuen Partnerin für gemeinnützige Projekte einsetzen. Der Insider offenbart weiter, dass Hugh sich bei der Suche nach seiner besseren Hälfte abseits des Rampenlichts umsehen wolle: "Er ist entschlossen, sich außerhalb der Unterhaltungsbranche zu bewegen, um jemanden zu finden, mit dem er den Rest seines Lebens verbringen kann und der ihm dabei helfen kann, sein Vermögen auf der ganzen Welt für einen guten Zweck einzusetzen."

Noch vor wenigen Monaten behauptete eine andere Quelle gegenüber Daily Mail, dass Hugh zunächst kein Interesse an einer neuen Beziehung habe. "Was sein Liebesleben angeht, findet er es komisch, dass so viele Leute alles darüber wissen wollen", erzählte der Informant und fügte hinzu, dass der 55-Jährige sich vorerst auf seine Karriere fokussieren wolle. Weiter hieß es, dass Hugh jedoch bereit wäre, sein Liebesleben "zur Priorität" zu machen, falls er die richtige Partnerin finden sollte.

