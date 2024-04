Hat Hugh Jackman nach der Trennung Interesse an Dating?

Ein Insider behauptet gegenüber DailyMail, dass Hugh Jackman (55) nach der Trennung seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (68) im September kein Interesse daran habe, jemand Neues kennenzulernen. "Was sein Liebesleben angeht, findet er es komisch, dass so viele Leute alles darüber wissen wollen", erzählt der Informant. Hugh würde momentan sein berufliches Leben priorisieren, wäre jedoch bereit, sein Liebesleben "zur Priorität" zu machen, sollte er die richtige Partnerin finden. An sich gehe es dem "Wolverine"-Star gut und seine Zeit sei vollends mit der Vorbereitung auf seine kommenden Filme beansprucht.

Zuletzt machte der Schauspieler mit einer Reihe Instagram-Posts auf sich aufmerksam. Laut des Insiders habe Hugh dies in dem verzweifelten Versuch getan, um sich von seiner Scheidung abzulenken. Unter den Posts befinden sich unter anderem bizarre Nahaufnahmen und kurze Videoclips. "Hugh ist sich seiner Fans und ihrer Sorge um sein Wohlergehen bewusst, aber es geht ihm gut“, äußert der Insider und ergänzt: "Er freut sich auf 'Deadpool' und darauf, wieder Wolverine zu sein."

Hughs Fans meldeten sich besorgt zu den Posts: "Schöner Boden, Hugh?", kommentierte ein Fan unter einem kurzen Video des Fußbodens. Außerdem löste er Besorgnis mit einem Bild von sich selbst aus, auf dem er nachdenklich in die Kamera blickt und in die Caption lediglich "Hallo" schrieb. "Geht es dir gut? Möglicherweise musst du mit einigen deiner echten Freunde sprechen", kommentierte ein Follower unter dem Beitrag.

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2022

