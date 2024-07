"Dankbar": So strahlt Lindsay Lohan an ihrem 38. Geburtstag!

Die "Irish Wish"-Darstellerin Lindsay Lohan (38) hat privat und beruflich ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Nun feiert sie ihren 38. Geburtstag und könnte nicht glücklicher sein. An ihrem Ehrentag entschied sie sich, ihre Fans auf Instagram an ihrer Freude teilhaben zu lassen. So postete sie am Dienstag ein Selfie, auf dem sie überglücklich in die Kamera strahlt. Dazu schwärmte sie: "Dankbar für jeden Moment und jede Sekunde des Tages und all die schönen Dinge, die das Leben zu bieten hat."

In ihrer Bildunterschrift fand sie weitere rührende Worte: "Ich fühle mich gesegnet. Danke für all die schönen Geburtstagswünsche." Der ehemalige Kinderstar positionierte sich bodenständig in der Natur vor einer grünen Hecke, trug eine helle Bluse und einen passenden, festlichen Geburtstagshut. Ihre Fans waren sichtlich begeistert von dem Gruß des Rotschopfes: "Happy Birthday, Ikone!", "Atemberaubend schön" oder "Unsere Königin feiert Geburtstag" sind nur einige der liebevollen Wünsche ihrer Anhänger unter dem Beitrag. Zu den zahlreichen Gratulanten zählten auch die ein oder andere Berühmtheit. So wünschte Dennis Quaid (70), ihr ehemaliger Co-Star aus "Ein Zwilling kommt selten allein", der Beauty auch alles Gute sowie einen wundervollen Tag.

Nicht nur mit ihrem Geburtstagspost sorgte Lindsay bei ihren Fans für Begeisterungsstürme. Denn kürzlich überraschte sie alle mit ihrer Rückkehr zum Cast der langersehnten Fortsetzung von "Freaky Friday"! Vor mehr als 20 Jahren spielte die US-Amerikanerin an der Seite von Jamie Lee Curtis (65) das legendäre vertauschte Mutter-Tochter-Duo. Neben dem Comeback der zwei Hauptdarstellerinnen verkündete Disney auch die geplante Veröffentlichung des Films: Im Jahr 2025 soll "Freaky Friday 2" über die Kinoleinwände flimmern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Quaid bei der "The IMDb Show" in Studio City im April 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Foto von Lindsay? Toll, sie ist richtig hübsch! Na ja, es wirkt sehr gestellt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de