Endlich: Die Dreharbeiten zu "Freaky Friday 2" gehen los!

Die Dreharbeiten zu "Freaky Friday 2" haben begonnen! Disney verkündete diese freudige Nachricht am 24. Juni über Instagram und teilte auch direkt ein Foto von Jamie Lee Curtis (65) und Lindsay Lohan (37) am Set. "Die Colemans sind zurück und kommen im Jahr 2025 in die Kinos! Die Fortsetzung von 'Freaky Friday' ist jetzt in Produktion!", heißt es unter der Aufnahme. Das Bild zeigt die Schauspielerinnen vor ihren Trailern – wobei Curtis vergnügt die Zunge herausstreckt, während Lohan sachlich in die Kamera lächelt.

Der Schnappschuss spielt perfekt auf die Handlung der Komödie an. Jamie Lee Curtis sitzt gelassen vor dem Trailer von Lindsay Lohan und umgekehrt. Während Lindsay seriös in die Kamera lächelt, zeigt Jamie ihre jugendliche Seite, indem sie die Zunge herausstreckt und eine Pommesgabel formt. Im ersten Teil der Kultkomödie tauschen die Charaktere der beiden die Körper – die eher zurückhaltende und konservative Mutter Tess steckt auf einmal im Körper ihrer rebellischen Tochter Anna.

Dass "Freaky Friday 2" nun endlich produziert wird, ist vor allem Jamie Lee Curtis zu verdanken. Wie sie bei "The View" verriet, schrieb sie vergangenes Jahr Walt Disney Pictures einen Brief und schlug die Fortsetzung vor. Lange zierte sich Disney, doch seit März 2024 ist das Projekt offiziell bestätigt. Regie führt Nisha Ganatra, bekannt für "Late Night" mit Emma Thompson (65). Andrew Gunn, der bereits den ersten Teil produzierte, ist ebenfalls wieder mit an Bord. Überraschend ist auch die Ankündigung, dass der Film 2025 in die Kinos kommt, nachdem Gerüchte über eine exklusive Veröffentlichung auf Disney+ kursiert hatten.

Lindsay und Jamie verbindet seit dem ersten "Freaky Friday"-Teil eine innige Freundschaft. Als die 37-Jährige vor knapp einem Jahr Mutter wurde, zeigte ihre Filmkollegin, wie viel ihr diese Beziehung bedeutet. Die Oscar-Preisträgerin überreichte ihrer Film-Tochter nach der Geburt ihres ersten Kindes ein liebevoll zusammengestelltes Geschenkpaket, das eine Kuscheldecke, eine süße Notiz und vier Kinderbücher beinhaltete. Das Besondere: Die Bücher hat Jamie sogar selbst geschrieben. Lindsay war ganz berührt und teilte ihre Freude über die liebe Geste mit ihren Fans auf Instagram: "Vielen Dank, Jamie."

Doch nicht nur Geschenke wurden ausgetauscht: Jamie stand Lindsay auch mit wertvollen Ratschlägen zur Seite. In einem Interview mit Allure verriet die Neu-Mama, dass ihr Co-Star ihr ermutigende Worte mit auf den Weg gab. "Ich habe mich letztens mit Jamie unterhalten und sie hat gesagt: 'Bring das Baby einfach mit und alles wird gut'", erzählte die Schauspielerin. Die beiden scheinen sich bis heute blendend zu verstehen, was die Vorfreude auf "Freaky Friday 2" nur noch größer macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan, 2003

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf die Fortsetzung von "Freaky Friday"? Nicht wirklich. Ja, total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de