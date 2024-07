Mit diesen Promis feierten Taylor Swift und Travis in Dublin

Taylor Swift (34) ließ ihr letztes Konzert in Dublin in einem Pub ausklingen – und zwar in ziemlich berühmter Begleitung! Am Sonntag stand die Sängerin in der irischen Hauptstadt für ihre letzte von insgesamt drei Shows auf der Bühne. Im Publikum dabei: nicht nur ihr Freund Travis Kelce (34), sondern auch Musiklegende Stevie Nicks (76). Anschließend feierte die ganze Gruppe, inklusive der Vorband Paramore, in der Dubliner Hacienda Bar. "Es war toll, Taylor Swift mit all ihren Musikern und Tänzern gestern Abend in der Hacienda zu begrüßen", schrieb der Inhaber des Lokals auf Facebook und fügte hinzu: "Ganz besonders freue ich mich auch über den Superbowl-Champion Travis Kelce, die legendäre Stevie Nicks und Paramore. Es war ein so herzlicher und wirklich freundlicher Abend."

Dass Travis mit von der Partie gewesen ist, war wohl überhaupt nicht geplant. Denn der Footballstar überraschte seine Freundin bei der Show. Wie zahlreiche TikTok-Videos zeigen, kam er, während Taylor ihren Song "August" performte, ins VIP-Zelt. Als die Musikerin ihn dort entdeckte, strahlte sie über beide Ohren und winkte ihm zu. Der Sportler grinste zurück und tanzte anschließend im VIP-Bereich weiter. Als das Konzert vorbei war, eskortierte er seine Taylor freudestrahlend in den Backstage-Bereich.

Die "Fortnight"-Sängerin und der NFL-Star sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Ihre Liebe scheint auch sehr ernst zu sein. "Sie sind wirklich sehr, sehr glücklich miteinander. [...] Sie nehmen sich sehr ernst und die Beziehung fühlt sich für beide anders an", verriet ein Insider kürzlich gegenüber People. Als sie zusammenkamen, hätten ihre Freunde sich erst gefragt, was sie verbindet – doch sie seien sich doch sehr ähnlich: "Sie tragen beide ihr Herz auf der Zunge und sind bei allem, was sie tun, mit ganzem Herzen dabei, egal ob es sich um Karriere, Familie oder Freunde handelt."

Getty Images Stevie Nicks bei der Premiere von "The Book of Henry"

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

