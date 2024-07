Süße Geste: Travis Kelce überrascht Taylor Swift bei Konzert

Während Taylor Swift (34) am Sonntag ihr letztes Konzert in Dublin gab, sorgte Travis Kelce (34) für eine besondere Überraschung: Der erfolgreiche Tight End der Kansas City Chiefs flog nach einer Hochzeitsfeier über Nacht in die irische Hauptstadt, um seine Freundin während ihrer Tour zu unterstützen. In einigen von Fans geteilten Clips auf TikTok strahlte die Sängerin vor Freude, als sie ihren Partner im VIP-Bereich des Stadions entdeckte. Travis, der an diesem Tag in einem schlichten weißen T-Shirt und einer dunklen Hose gekleidet war, wurde bei seiner Ankunft mit Jubelrufen empfangen.

Travis hatte Taylors Europa-Teil der Tour bereits zuvor begleitet und sogar auf der Bühne in London mit ihr performt – sehr zur Freude der Fans. In Dublin, wo die "Anti-Hero"-Interpretin drei Konzerte gab, war jedoch unklar, ob er es schaffen würde. Der 34-Jährige verbrachte nämlich den Vortag in Kalifornien auf der Hochzeit seines Teamkollegen Clyde Edwards-Helaire. Der anstrengende Flug und die kurze Erholungsphase hielten ihn jedoch nicht auf.

Ein weiteres Highlight des Events war die unerwartete Interaktion zwischen Hollywood-Beauty Julia Roberts (56) und dem Footballstar hinter den Kulissen. Doch das sorgte bei den Fans für gemischte Reaktionen. In einem Video auf X ist zu sehen, wie die "Erin Brockovich"-Darstellerin den athletischen Freund der Sängerin herzlich begrüßt und ihm gar ein paar freundschaftliche Streicheleinheiten gibt. Die Schauspielerin, die seit 2002 glücklich mit Danny Moder (55) verheiratet ist, wurde von einigen Fans als "zu übergriffig" eingestuft. Andere wiederum meinten, ihre Gesten seien typisch für eine "Frau aus dem Süden der USA" und daher völlig harmlos.

Tour hin oder her – ein klares Zeichen dafür, wie ernst es Travis und Taylor wirklich ist, zeigt sich auch in ihren Bemühungen, ihre Fernbeziehung nicht zu lange andauern zu lassen. Bereits vor wenigen Wochen berichtete ein Insider, dass sie ihre Zeitpläne stets anpassen, um möglichst viel Zeit miteinander und ihren Familien zu verbringen. Freunde enthüllten gegenüber InTouch: "Travis und Taylor sorgen dafür, dass die derzeitige Fernbeziehung nicht sehr lange andauert." Den beiden sei es sehr wichtig, einander und ihren Liebsten Zeit zu widmen.

Trotz dieser Hingabe gab es auch Zeiten, in denen die Stars die Nase voll hatten von den ständigen Verlobungsfragen. Einem Insider zufolge hatten Taylor und Travis einem ständigen Druck standzuhalten, was schließlich dazu führte, dass die Sängerin ein Verbot aussprach. "Sie hat ihnen befohlen, es nicht mehr zu erwähnen. Das Thema Hochzeit ist tabu", berichtete die Quelle gegenüber The Things. Doch Insider-Quellen vermuteten, dass der lang erwartete Antrag bald kommen könnte. Es wurde gemunkelt, dass Travis den 35. Geburtstag seiner Liebsten auserkoren hat, um die Frage aller Fragen zu stellen – ein romantisches Geburtstagsessen und eine Überraschungsparty sollen dafür wohl der perfekte Rahmen sein.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

ActionPress / SIPA USA / USA TODAY Network Taylor Swift und Travis Kelce auf dem Coachella 2024

Getty Images Schauspielerin Julia Roberts im Januar 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

