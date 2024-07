Sophie Turner und Peregrine Pearson genießen Polo-Match-Date

Sophie Turner (28) scheint nach ihrer Trennung von Joe Jonas (34) wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die Schauspielerin bei einem Polo-Match, wie sie von ihrem neuen Freund, dem 30-jährigen Peregrine Pearson, eine Piggyback-Reitstunde erhielt. Die Game of Thrones-Darstellerin zeigte sich dabei in einem legeren Outfit mit einem grün-weiß karierten Hemd, blauen Jeans und Sandalen. Auch Peregrine setzte auf Lässigkeit mit einem grauen T-Shirt, schwarzen Shorts und einer blauen Kappe.

Wenige Tage zuvor teilte die 28-Jährige eine Fotostrecke auf Instagram und schrieb dazu: "Sonne, Sex und misstrauische Eltern". Anders als auf den aktuellen Schnappschüssen war Peregrine darauf nicht zu sehen. Doch ein Foto in der Fotostrecke, auf dem er getaggt wurde, lässt erahnen, dass ihr neuer Freund bereits eine bedeutende Rolle in ihrem Leben spielt. Das Paar ist seit einigen Monaten liiert. Ihr Liebes-Outing erfolgte kurz nach Sophies Scheidung von Sänger Joe Jonas im September 2023, mit dem sie die gemeinsamen Kinder Willa und Delphine großzieht.

Sophie und Joe machten ihre Trennung in einem gemeinsamen Statement im Netz öffentlich und baten um Privatsphäre: "Nach vier wunderbaren Jahren Ehe haben wir uns einvernehmlich entschieden, unsere Ehe zu beenden. Es gibt viele Spekulationen über die Gründe, aber tatsächlich ist es eine gemeinsame Entscheidung." Nach der Trennung begann eine öffentliche Schlammschlacht um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder.

Diese konnten das einstige Paar nach einer Mediation aber beiseitelegen und eine einvernehmliche Lösung finden. Danach wechseln die beiden sich im zweiwöchigen Rhythmus mit der Betreuung der Kinder ab. Dies bedeutet, dass die Schauspielerin und der Sänger ihren Lebensmittelpunkt sowohl in den USA als auch in Großbritannien organisieren, damit ihre Mädchen beide Kulturen hautnah erleben können.

Zuletzt standen die Zeichen sogar auf Versöhnung, denn Sophie und Joe waren gemeinsam bei einem Spaziergang durch New York City unterwegs. Das zeigen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Dabei wirkten sie nicht nur gut gelaunt, sondern auch ziemlich versöhnlich miteinander. Zusammen mit den Brüdern des Musikers, Nick (31) und Kevin (36), sollen sie zu Mittag gegessen haben.

Instagram / sophiet Sophie Turner, 2024

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

