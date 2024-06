Nach Scheidung: Joe Jonas und Sophie sind zusammen unterwegs

Joe Jonas (34) und Sophie Turner (28) sorgten in den vergangenen Monaten für ordentlich Schlagzeilen. Nachdem die beiden im Herbst 2023 überraschend ihr Ehe-Aus verkündet hatten, lieferten sich einen regelrechten Rosenkrieg, inklusive Sorgerechtsstreit. Umso überraschender sind aktuelle Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Mehrere Bilder zeigen die einstigen Eheleute beim gemeinsamen Spaziergang durch New York City. Die Besonderheit: Joe und Sophie wirken nicht nur gut gelaunt, sondern auch ziemlich versöhnlich miteinander. Vom einstigen Scheidungskrach scheint weit und breit keine Spur zu sein. Zusammen mit den Brüdern des Musikers, Nick (31) und Kevin (36), sollen sie zu Mittag gegessen haben.

Dass die beiden inzwischen womöglich das Kriegsbeil vergraben haben, könnte auch daran liegen, dass sowohl der "Cake by the Ocean"-Interpret als auch die Schauspielerin wieder frisch verliebt sind. Während Sophie seit geraumer Zeit immer wieder an der Seite des britischen Aristokraten Peregrine Pearson gesehen wird, schien auch Joe zuletzt das Beste aus seinem bisherigen Single-Dasein zu machen. In bester Laune plantschte er gemeinsam mit einem libanesischen Serienstar im türkisfarbenen Meer während seines Griechenlandurlaubs. Wie einige Schnappschüsse des Beach-Dates zeigten, schienen die beiden dabei nicht nur den sonnigen Tag, sondern auch einander in vollen Zügen zu genießen. Der 34-Jährige und die Beauty ließen sich sogar zu einer zärtlichen Umarmung hinreißen.

Obwohl die beiden nun getrennte Wegen gehen, schien die Liebesgeschichte von Joe und Sophie zunächst beinahe perfekt zu sein. Nachdem der Sänger in die DMs des Serienstars geslidet gewesen war, trafen sie sich 2016 das erste Mal – und offenbar schien es damals auch direkt gefunkt zu haben. Anfang 2023 machte sie ihre Beziehung ganz offiziell. Nach der Hochzeit im Mai 2019 folgten in den darauffolgenden Jahren dann auch schon die Geburten ihrer beiden gemeinsamen Töchter Willa und Nesthäkchen Delphine. Nach vier gemeinsamen Ehejahren reichte Joe dann im vergangenen September die Scheidung ein.

Anzeige Anzeige

MEGA Joe Jonas mit einer Unbekannten

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Joe und Sophies Rosenkrieg endgültig beendet ist? Ja, das sieht mir ganz stark danach aus. Nee, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de