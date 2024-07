Sophie Turner genießt süßes Picknick-Date mit Peregrine!

Die vergangenen Monate waren nicht leicht für Sophie Turner (28), da sie und ihr Ex-Mann Joe Jonas (34) einen heftigen Scheidungsstreit durchmachten. Doch die schwere Zeit scheint jetzt endlich hinter der Schauspielerin zu liegen. Mit einem neuen Post auf Instagram gewährt sie ihren Followern nun ein paar private Einblicke. Die Bilderreihe zeigt die "Game of Thrones"-Darstellerin mit ihren Freunden in einem Restaurant, in einem sonnigen Garten oder auch bei einem Konzert von Taylor Swift (34). Zuletzt fügt sie der Reihe ein Bild von sich in einem lässigen Outfit auf einer Picknickdecke hinzu. An sich ist das Foto eher unauffällig - nur dass sie ihren Partner Peregrine Pearson darauf markiert hat. Heißt das, die beiden haben ein süßes Date auf der Wiese miteinander verbracht?

Was außerdem auffällt: Auf fast jedem Foto strahlt Sophie bis über beide Ohren. Das bemerken auch ihre Fans. "Ja, Sophie! Wir lieben es, dich erfolgreich und glücklich zu sehen!", "Frauen leuchten einfach anders, nachdem sie eine toxische Beziehung beendet haben" und "Es ist so schön, Sophie so glücklich zu sehen! Sie verdient nur das Beste, was diese Welt zu bieten hat!" sind nur drei der freudigen Kommentare unter ihrem Beitrag.

Dass Sophie sich endlich wieder glücklich zeigen kann, liegt auch am adligen Peregrine. Seit November werden die beiden immer wieder zusammen gesehen, verbringen sogar romantische Urlaube miteinander. So richtig zugegeben hat Sophie die frische Beziehung noch nicht, doch mit dem neuen Foto könnte sie die mutmaßliche Romanze zwischen den beiden nun bestätigen. Der Businessmann erschien schon einmal auf ihrem Kanal, allerdings konnte man ihn damals nicht erkennen – er hatte in dem früheren Foto eine dicke Winterjacke und Skiausrüstung getragen.

Instagram / sophiet Sophie Turner, 2024

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

