Sorge um ABBA-Star Agnetha? Stalker ist zurück in Schweden

Im vergangenen Jahr schockierte diese Geschichte wohl viele Fans der schwedischen Pop-Band: Die ABBA-Frontfrau Agnetha Fältskog (74) führte, ohne es zu wissen, über zwei Jahre eine Beziehung mit ihrem Stalker! Nach der Trennung im Jahr 1999 erwirkte die Sängerin ein Kontaktverbot gegen Gert van der Graaf – der gebürtige Niederländer wurde sogar des Landes verwiesen. Doch nun soll Gert wieder zurück in Schweden sein! In Nyköping soll er mit der schwedischen Zeitung Expressen gesprochen haben: "Es geht mir hier gut, auch ohne Agnetha. Es fühlt sich für mich an, als sei ich heimgekommen. Ich will, dass sie ihr Leben lebt und sich frei fühlt. Ich möchte auch mit meinem Leben weiterkommen."

Gert sehe seine Zukunft allerdings in der Heimat des Superstars: "Ich lebe immer noch in den Niederlanden. Aber ich bin jetzt 58, und ich denke, dass ich meinen Lebensabend nach der Rente in Schweden verbringen werde." Ist es ein Zufall, dass er sich als Altersdomizil ausgerechnet die Heimat seiner vermeintlichen Traumfrau ausgesucht hat? In einer Prime Video-Dokumentation teilte der Stalker seine Geschichte mit der Öffentlichkeit. Unter anderem erzählte er dort, sich schon als achtjähriger Junge in die ESC-Gewinnerin verliebt zu haben. Als junger Erwachsener sei er dann nach Schweden gereist, um ihren Wohnort ausfindig zu machen – mit Erfolg. Tatsächlich hatte er es geschafft, sich ins Leben und Herz des Weltstars zu schleichen. Auch über zwanzig Jahre später seien seine Gefühle für sie nicht verschwunden. "Magisch. Ich habe mich unsterblich in sie verliebt. Ich vermisse sie schrecklich und es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht an sie denke", erzählte der damals 57-Jährige in der Doku.

Ist es ein Zufall, dass der fanatische Ex-Liebhaber ausgerechnet zu dem Zeitpunkt in Agnethas Heimat zurückkehrt, als die 74-Jährige selber wieder mehr in der Öffentlichkeit auftritt? Vergangenen Monat teilte die Kultgruppe um Agnetha, Björn Ulvaeus (79), Benny Andersson (77) und Anni-Frid Lyngstad (78) ein Video auf TikTok, das ihre Rückkehr verkündete! "Wir sind zurück! Habt ihr uns vermisst? Denn wir haben euch vermisst", kommentierten sie den Beitrag.

