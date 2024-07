Verlässt sie "Princess Charming" schon in der ersten Folge?

Princess Charming geht wieder los. Die Kuppelshow, in der dieses Jahr Lea Hoppenworth ihre große Liebe sucht, startet bei RTL+ in die vierte Runde. Schon in der ersten Folge geht es mit viel Drama los. Die Princess und die Kandidatin Maike hatten vor der Show eine kurze Beziehung. Auch mit im Cast ist Maikes gute Freundin Seleya. Für sie ist die Verflossene ihrer BFF tabu. "Ich würde niemals jemanden daten, den du mal gedatet hast. Das ist ein No-Go", stellt sie klar und beichtet das kurz darauf auch Lea. Doch vor der Kettenzeremonie scheint sie es sich noch einmal anders überlegt zu haben. Gegenüber der Blondine gibt sie zu: "Ich hoffe, es kommt jetzt nicht zu komisch, dass ich jetzt vor dir stehe und die Kette annehmen werde."

Die Princess scheint ihr den Wackler nicht übel zu nehmen. "Ich freue mich sehr, dass du es dir überlegt hast", erwidert sie strahlend und umarmt die 23-Jährige. Wie alle anderen Singles bleibt auch Maike in der Show. Obwohl die Berlinerin die ganze Folge über mit der Situation hadert, nimmt auch sie die Kette an. Allerdings steht für sie fest, dass sie ihre gemeinsame Vergangenheit noch einmal besprechen müssen. Im Einzelinterview erklärt sie: "Ich glaube, ich brauche noch ein Gespräch mit Lea. Ich denke, dass sie das auch einmal geklärt haben will und dann schauen wir, wie es weitergeht."

Unter den Singles, die in der vierten Staffel um Leas Herz kämpfen, befindet sich sogar noch eine alte Bekannte der Werbetexterin. Kandidatin Marlen ist der Princess schon einmal in Berlin begegnet. "Wir saßen bei einer Party zusammen auf einem Sofa und haben uns unterhalten", erklärt Lea. Allerdings kann sich der Rotschopf im ersten Moment nicht an ihren gemeinsamen Abend erinnern. Besonders unangenehm wird die ganze Situation, als die 30-Jährige auch noch ausplaudert, dass sie danach auf einer Dating-App Kontakt hatten und Marlen sie geghostet hat.

Lea Hoppenworth, TV-Persönlichkeit

Marlen, "Princess Charming"-Kandidatin

