Ex-Freundin in der Villa: So wild wird "Princess Charming"!

Am 3. Juli beginnt die neue Staffel von Princess Charming auf RTL+. In der Datingshow wird dieses Jahr Lea Hoppenworth 20 Singles kennenlernen und hoffentlich die große Liebe finden. Kurz vor dem Start gibt RTL nun einen ersten Eindruck von der Sendung. In der Sneak Peek erfahren die Zuschauer direkt etwas Pikantes. Als die Princess erstmals auf die Teilnehmenden trifft, schaut Kandidatin Maike total überrascht und verkündet: "Das ist meine Ex!" Lea nimmt den Schock mit Humor. "Ex on the Beach, hm?", scherzt sie, während sie die Berlinerin mit einer Umarmung begrüßt.

Auch sonst wird es auf Ko Samui wieder heiß hergehen. Neben Lapdances und wilden Knutschereien im Pool sorgt vor allem ein Thema für Drama. Zwei Kandidatinnen scheinen sich näher gekommen zu sein, als es Lea lieb ist. "Wenn du nicht für mich hier bist, warum sagst du mir das nicht?", konfrontiert die 30-Jährige eine Teilnehmerin. Dass es sich dabei um mehr als einen Kuss handelt, beweist der Teaser mit Szenen, die offenbar nachts in der Villa aufgenommen wurden und zwei Kandidatinnen im Bett zeigen.

Für Lea ist "Princess Charming" eine komplett neue Erfahrung, doch genau darauf freut sich die Copywriterin. Im Interview mit dem Sender verriet sie: "Es ist für mich eine einmalige Möglichkeit, selbstbewusst meine Grenzen zu erkennen und zu erweitern." Die Berlinerin plauderte außerdem aus, dass sie femininen Frauen am wenigsten widerstehen könne. "Ich mag dunkle Haare, kombiniert mit hellen Augen", erklärte sie darüber hinaus. Das beste Beispiel dafür wäre nach Leas Meinung ihre Reality-Kollegin Paulina Ljubas (27).

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Maike, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Lea Hoppenworth, "Princess Charming" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Maike und Lea schon kennen? Sehr aufregend. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich finde das unfair. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de