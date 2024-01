Tom und Bill Kaulitz kontern nach Gottschalks Lästereien

Das lassen sie nicht auf sich sitzen! Jahrzehntelang stand Thomas Gottschalk (73) für Wetten, dass..? auf der Bühne. Im Dezember vergangenen Jahres verabschiedete sich der Moderator schließlich von der Samstagabendshow. Seither spekulieren die Fans, wer "Wetten, dass..?" übernehmen könnte. Bill (34) und Tom Kaulitz (34) brachten sich kurzerhand selbst ins Gespräch. Thomas war davon aber nicht sonderlich begeistert und wetterte gegen die Tokio Hotel-Stars. Doch nun schießen Bill und Tom zurück!

"Es ist so, dass Thomas Gottschalk gar nicht damit einverstanden ist, dass du 'Wetten, dass..?' übernimmst", witzelt Bill in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" und erklärt daraufhin seinem Zwillingsbruder, was der 73-Jährige gegenüber seinem Podcast-Kollegen Mike Krüger (72) geäußert hatte. "Thomas Gottschalk bedient ein neuartiges Medium wie Podcast? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Er regt sich doch immer so auf über diese ganzen neuartigen Wege der Kommunikation", stichelt daraufhin Tom.

Doch dabei lassen es die Brüder nicht bewenden. "Weißt du, was ich das Geile finde? Dass er sich immer noch dazu berufen fühlt, zu gucken, was denn jetzt mit 'Wetten, dass..?' passiert", stellt der Mann von Heidi Klum (50) ebenfalls fest, woraufhin sich Bill direkt an Thomas wendet: "Du hast die Sendung nicht erfunden. Du bist ein Moderator, ZDF hat dich eingestellt, diese Sendung zu moderieren. Das ist nicht deine Sendung. Du hast da ja gar nichts zu melden."

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Getty Images Thomas Gottschalk, deutscher Moderator

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

