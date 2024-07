Böser Scherz? Ralph Siegel fälschlicherweise für tot erklärt

Eine böse Überraschung für Ralph Siegel (78): Anfang dieser Woche verbreitete ein dubioser Kanal eine ungeheuerliche Falschmeldung über den Musikproduzenten im Internet. Der quicklebendige Münchener wurde in einem YouTube-Video von einer KI generierten Stimme für tot erklärt. Der Musiker ist außer sich und macht seinen Emotionen im Gespräch mit Bild Luft. "Eines gleich vorweg: Ich lebe noch und es geht mir gut", stellt er klar und fügt hinzu: "Es ist doch wirklich unfassbar, was sich vollkommen kranke Idioten erdreisten. Da wird ganz einfach ein Nachruf auf mich ins Internet gestellt und behauptet, ich sei gestorben." In seinen Augen eine absolute "Unverschämtheit" – er habe bereits einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Laut dem Video sei die angebliche Todesursache eine Fettleber. "Ich habe zwar ein paar Krankheiten, aber keine Fettleber! Das hat man einfach erfunden, um Werbung für ein angebliches Mittel dagegen zu machen", beteuert der 78-Jährige. Bis vor kurzem sei dem Video tatsächlich ein Link zu einem unseriös wirkenden Ernährungsberater beigefügt gewesen, der inzwischen aber entfernt wurde. Der Komponist des Songs "Ein bisschen Frieden" sehe eine große Gefahr in dem, was man mittlerweile mit künstlicher Intelligenz alles machen könne: "Diese leidliche Geschichte zeigt, wie gefährlich das Internet und die angeblich so nützliche künstliche Intelligenz sein können. Es wird höchste Zeit, dass die Justiz und die obere Gesetzgebung endlich gegen einen solchen Missbrauch vorgehen."

Gleich, ob es sich dabei nun um einen makaberen Scherz oder einen bösen Betrugsversuch handelt – gerade im Moment könnte Ralph auf solche Fake News besonders allergisch reagieren: Er macht sich große Sorgen um seinen guten Freund und Kollegen Heinz Hoenig (72), der sich aktuell in einem kritischen Zustand im Krankenhaus befindet. "Das war mehr als ein Schock. Weil wir uns sehr mögen. Wir kennen uns aus alten Film- und Partyzeiten. Ich war immer ein großer Bewunderer von ihm als Schauspieler", erzählte der Musical-Produzent gegenüber Bunte.

Getty Images Ralph Siegel im Juli 2015

Getty Images Heinz Hoenig 2018 in Hamburg

