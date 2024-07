Cheyenne bestätigt: Wilson Gonzalez Ochenknecht wird Papa!

Im Hause Ochsenknecht gibt es bald wieder Nachwuchs! Schon vor ein paar Monaten wurde gemunkelt, dass Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) ein Kind erwartet. Seine Schwester Cheyenne (23) scheint die Baby-News nun zu bestätigen. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto, auf dem sie einen Babybauch streichelt. Dazu schreibt sie: "Tanti wartet ganz ungeduldig." Zudem verlinkt sie ihren Bruder darunter – dieser meldete sich aber bisher noch nicht dazu im Netz.

Wer die Frau ist, mit der der 34-Jährige ein Kind erwartet, ist nicht bekannt. Seine Partnerin hält er nämlich komplett aus der Öffentlichkeit raus – weder im Netz noch in der Realityshow der Familie "Diese Ochsenknechts" taucht sie auf. Berichten zufolge soll sie mit Wilson in Berlin wohnen und als Architektin arbeiten. Die beiden müssen auch nicht mehr lange warten, bis sie ihr Baby in den Armen halten können. Wie auf Cheyennes Schnappschuss gut zu erkennen ist, ist der Babybauch der Schwangeren schon kugelrund und lässt eine baldige Geburt vermuten.

Für die Eltern des "Die Wilden Kerle"-Stars, Uwe (68) und Natascha Ochsenknecht (59), wird es nicht das erste Enkelkind sein. Jimi Blue (32) bekam mit seiner Ex Yeliz Koc (30) eine Tochter namens Snow, zu der er allerdings keinen Kontakt hat, seine Familie jedoch schon. Die Jüngste im Bunde ist auch schon Mama. Cheyenne hat mit ihrem Mann Nino Sifkovits (29) eine dreijährige Tochter namens Mavie und einen einjährigen Sohn, der Matteo heißt.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts Hand

ActionPress Natascha Ochsenknecht (2. v.l.) mit ihrer Familie bei der Launch-Party ihres Modelabels

