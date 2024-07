Mit nur 39 Jahren: BTN-Star Falko Ochsenknecht ist gestorben

Traurige Nachrichten erschüttern die deutsche Medienwelt. Falko Ochsenknecht (39) dürfte den meisten wohl als Ole Peters aus der beliebten deutschen Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt sein. Nun müssen die Fans jedoch ganz stark sein: Der Schauspieler ist tot. Das gibt Falkos Partnerin auf ihrem gemeinsamen TikTok-Account bekannt: "Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen." Aufgrund von sich schnell verbreitenden Gerüchten habe sie sich zu diesem Beitrag entschlossen. Dabei appelliert Falkos Freundin auch an die Öffentlichkeit: "Bitte hört auf, irgendwelche Gerüchte und Unwahrheiten in die Welt zu setzen. Lasst ihm seinen Frieden."

Falkos bester Freund Andre kann den Verlust noch gar nicht begreifen. "Freitag habe ich noch mit ihm gesprochen, Samstag und Sonntag dann nix mehr gehört", äußert er sich gegenüber RTL und gibt noch mehr Informationen über das Ableben des BTN-Stars bekannt: "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Die Reinigungskraft kam nicht in die Wohnung, die war von innen verschlossen." Da diese aber Hunde in der Wohnung hören konnte, habe sie die Polizei verständigt. Diese bestätigt den Einsatz ebenfalls gegenüber dem Medium: "Es gab am Montag einen Einsatz wegen Verdachts eines Unglücksfalls. Wir haben in der Wohnung eine leblose Person gefunden. Das Todesermittlungsverfahren läuft."

Auf Falkos allerletztem Instagram-Beitrag bekundete er im Dezember noch seine Trauer um seinen Co-Star Fernando Dela Vega (✝53), der zu dieser Zeit verstorben war. Auf dem beigefügten Foto sind die zwei Schauspielkollegen mit einem unterlegten Schwarz-Weiß-Foto zu sehen. "Das Bild bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung! RIP Falko" oder auch "Jetzt seid ihr wieder im Himmel vereint", kommentieren die Nutzer schockiert.

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im Juli 2020

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht und Alfio de Benedictis

