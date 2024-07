Falko Ochsenknechts (†) letzter Post ist nur wenige Tag her

Berlin - Tag & Nacht-Fans müssen Abschied von Falko Ochsenknecht (39) nehmen. Der Tod des Ole-Darstellers wurde am Mittwochmorgen völlig unerwartet bekannt. Im Netz war er besonders auf TikTok aktiv, und dass er sich dort bei seinen Fans meldete, ist nur wenige Tage her. Vor sechs Tagen teilte der Schauspieler ein Video auf der Plattform, in dem er seinen Fans einen neuen Livestream ankündigte. "Ja, guten Tag, meine Lieben. Ich weiß, ich war die letzten Tage sehr inaktiv, außer gestern Abend hat ein kleiner Stream stattgefunden. Heute Abend wird auch wieder ein Stream stattfinden", kündigte er seinen Fans an. Dabei zeigte Falko sich guter Dinge und schien sich sichtlich auf den Stream zu freuen.

Etwas weniger aktiv war Falko auf Instagram – dort ist sein letzter Post noch aus dem vergangenen Jahr. Doch vor allem dieses Bild dürfte seine Fans in Trauer versetzen, denn es zeigt ihn mit seinem langjährigen Kollegen Alfio de Benedictis (✝53) alias Fabrizio. Der Darsteller galt als BTN-Urgestein und starb überraschend im Dezember 2023. "Wir waren knapp zehn Jahre Drehpartner und wurden während der Zeit Freunde. Du warst eine meiner ersten Stützen in Berlin", erinnerte Falko sich an seinen Freund. Nun sammeln sich darunter Kommentare, in denen um beide Serienstars getrauert wird. "Jetzt seid ihr wieder im Himmel vereint... Ruhet in Frieden. Ich verstehe die Welt nicht mehr", schreibt ein User, und ein weiterer meint: "Das Bild hat erneut eine Trauerbedeutung."

Falkos Tod wurde von seiner Partnerin auf TikTok bestätigt. Bisher ist aber nichts über die Umstände bekannt. Wenig später meldete sich auch die Produktionsfirma Filmpool Entertainment zu Wort. Gegenüber Promiflash heißt es: "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht. Bekannt wurde er durch die Rolle des Ole ohne Kohle bei 'Berlin - Tag & Nacht', die er viele Jahre mit großer Leidenschaft spielte."

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht und Alfio de Benedictis

©RTLZWEI/Magdalena Possert Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

