Fans schießen gegen Amira Pocher und neue Flamme Christian

Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) wollen sich nicht länger verstecken. Bei einem Event im Rahmen der Fashion Week zeigten sie sich erstmals als Paar in der Öffentlichkeit – und werden prompt mit Kommentaren im Netz überschwemmt. Nicht bei allen kommt die neue Liebe der Ex von Oliver Pocher (46) gut an, die zwei frisch Verliebten müssen ordentlich einstecken. "Hoffe, der Chris hat genug Kleingeld, um immer ihr Essen zu zahlen", witzelt ein User auf Instagram. "Fakt ist: Ohne Oliver wäre sie noch Maskenbildnerin und keine Moderatorin, eine schlechte noch dazu. Auf jeden Fall erst mal den Namen Pocher behalten, denn Düren kennt ja keiner", hetzt ein anderer. Ein Nutzer fasst sich kurz: "Immer noch Team Olli."

Die Beziehung scheint die Follower-Gemeinde der Moderatorin gehörig zu spalten. Denn inmitten der zahllosen Seitenhiebe gegen Amira und Christian finden sich auch viele positive Kommentare. "Ihr seht ganz zauberhaft zusammen aus. Nimm dir das neidische Geschwätz bitte auf keinen Fall zu Herzen", betont ein Nutzer. "Ein echtes Traumpaar", schwärmt ein anderer. Ein Fan freut sich: "Es tut gut, dich so glücklich zu sehen!"

Amira und Christian scheinen sich von all dem Wirbel um ihre Beziehung nicht beirren zu lassen. "Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist", erzählte die Zweifach-Mama nach dem Pärchendebüt gegenüber Bild und lachte: "Jetzt muss ich mich erst mal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss." Ein Paar sollen die zwei schon seit einer ganzen Weile sein.

Action Press Amira Pocher und Christian Düren bei einem Event im Juli 2024

Action Press Amira Pocher bei der Modenschau von Marc Cain im Juli 2024

