"Hammer": So war erste Fashionshow für GNTM-Siegerin Lea

Lea Oude schaffte dank ihres Siegs bei Germany's Next Topmodel den Sprung in die Modewelt. Bei der Berlin Fashion Week läuft das Model für Designer Kilian Kerner, was zugleich die erste Fashionshow nach ihrem Sieg bei der Castingshow ist. Promiflash fragt bei der 25-Jährigen nach, wie dieser besondere Moment für sie war: "Es war mega-aufregend. Die Looks waren natürlich der Hammer und zum Schluss war es superemotional. Ich habe auch gerade schon gesagt, ich konnte meine Tränen auch nicht zurückhalten, also ja, es war einfach eine rundum gelungene Show."

Bei GNTM konnte die Laufstegschönheit erste Erfahrungen sammeln. In der Realität sei aber alles etwas anders gewesen, verrät Lea gegenüber Promiflash: "Ein bisschen anders war es schon, muss ich sagen, einfach weil man hier das ganze Publikum hatte und was mich besonders nervös gemacht hat, waren die GNTM-Leute, also der Cast, der da saß." Schließlich seien sie in diesem Rahmen noch nie voreinander gelaufen. "Das hat mich irgendwie noch nervöser gemacht, aber irgendwie fand ich es auch geil", freut sich Lea.

Leas erste Fashionshow sei ein großer Erfolg gewesen: "Bei mir ist eigentlich alles gut gelaufen, ich war schon nervös, deswegen waren meine Knie so ein bisschen wackelig, aber das habe ich gerade direkt schon mal abgecheckt bei meinen Freunden." Auf anderen Shows der Fashion Week wird Lea vorerst nicht laufen. "Der Rest wird sich jetzt erst mal angeguckt", freut sich die Düsseldorferin im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Oude, Jermaine Kokoú Kothé und Kilian Kerner

Anzeige Anzeige

Instagram / lea_oude Lea Oude, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die erste Fashionshow für Lea so aufregend war? Ja, das war klar! Nee, sie ist doch schon erfahren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de