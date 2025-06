GNTM-Gewinnerin Lea Oude hätte Lust auf Fernsehen

Lea Oude, die vergangenes Jahr zur Gewinnerin von Germany's Next Topmodel gekürt wurde, hat große Lust, künftig mehr vor der Kamera zu stehen. Bei der Ernsting's family Fashion Show sprach sie mit Promiflash über ihre Begeisterung für Reality-TV und gab preis: "Ich muss sagen, ich war vor GNTM schon großer Reality-TV-Fan. Mir hat es [der Dreh] sehr viel Spaß gemacht, es war einfach cool, mit dem ganzen Team zu arbeiten."

Insbesondere eine Show hat es dem Model angetan: "Falls Let's Dance zuhört: Ich wäre am Start." Neben dem Traum, über das Tanzparkett zu schweben, könnte Lea sich auch andere Formate vorstellen, darunter Challenge-Shows. Dating-Formate hingegen seien für sie keine Option, wie sie klarstellte: "Ich bin fast seit einem Jahr glücklich vergeben und deshalb würde ein Dating-Format nicht infrage kommen." Das Model scheint also genau zu wissen, in welche Richtung sie ihre Karriere lenken möchte und wo ihre Prioritäten liegen.

Für Lea scheint das Jahr nach ihrem GNTM-Sieg äußerst abwechslungsreich zu sein. Seit ihrem Triumph hat das Model nicht nur im Modebereich Fuß gefasst, sondern auch die Möglichkeit genutzt, weiterhin medial präsent zu bleiben. Mit ihrer charmanten und offenen Art hat sie sich schnell eine Fangemeinde aufgebaut. Obwohl sie immer wieder betont, wie glücklich sie sich im Modelbusiness fühlt, scheint die Leidenschaft für das Fernsehen in ihr zu schlummern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Oude, GNTM-Gewinnerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lea_oude Lea Oude, 2024

Anzeige Anzeige

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Würdet ihr Lea gerne bei "Let's Dance" sehen? Unbedingt! Ich kann mir vorstellen, dass sie eine tolle Tänzerin ist. Ach, ich finde, sie sollte beim Modeln bleiben. Ergebnis anzeigen