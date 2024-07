Darum ist GNTM-Siegerin Lea Oude so beliebt bei Designern!

Bei der Fashion Week in Berlin ist die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Lea Oude momentan eines der beliebtesten Models auf dem Laufsteg. Auch bei den Modenschauen von Anja Gockel und Kilian Kerner zeigte sich die Beauty von ihrer besten Seite. Promiflash hat nun bei der Designerin nachgefragt, warum die Business Developerin so viele Angebote bekommt. "Lea ist so charakterstark und sie hat eine besondere Klarheit", schwärmt die Modeexpertin. Außerdem seien ihre kurzen Haare ein Herausstellungsmerkmal. Damit vereine die TV-Bekanntheit etwas Maskulines und etwas Feminines, was "hervorragend" sei.

Seit ihrem Sieg bei GNTM läuft es bei Lea super, allerdings hat sie auch mit viel Druck zu kämpfen. Im Promiflash-Interview verriet sie am Rande der Fashion Week: "Die Leute erwarten vielleicht, dass man jetzt voll durchstartet und einen Modeljob nach dem anderen absahnt." Obwohl das manchmal schwierig sei, sieht Lea vor allem die positiven Seiten. "Ich mag diesen Druck. Ich versuche, dem standzuhalten und was daraus zu machen", führte die Blondine aus.

Vor dem Finale von Heidi Klums (51) Castingshow hatte Lea noch damit gerechnet, am Ende nicht als Siegerin herauszugehen. Im Gespräch mit ProSieben hatte sie zugegeben: "Ich versuche, mich auch ein kleines bisschen auf den Fall vorzubereiten, dass ich nicht gewinnen könnte." Auch ihre Kontrahentinnen Xenia und Fabienne hatten die mentale Vorbereitung in den Vordergrund gestellt. Bei den männlichen Kandidaten war ein anderes Thema wichtig gewesen. "Vor dem Finale werden wir uns mit Catwalk-Training und viel Sport vorbereiten, um einen klaren Kopf zu bewahren!", hatten die Zwillinge Julian und Luka offenbart.

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel" 2024

