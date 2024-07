Erfolgsdruck? So läuft es für Lea Oude nach ihrem GNTM-Sieg

Erst rund zwei Wochen ist es her, dass Lea Oude im großen Finale von Germany's Next Topmodel zur Siegerin gekrönt wurde. Wie ist es ihr seit diesem Triumph ergangen? Promiflash hat nachgefragt! "Mein Leben hat sich definitiv einmal um 180 Grad gedreht", gesteht das Nachwuchsmodel am Rande der Fashion Show von Anja Gockel. Sie macht aber auch deutlich: "Man macht sich halt selber viel Druck. Die Leute erwarten vielleicht, dass man jetzt voll durchstartet und einen Modeljob nach dem anderen absahnt." Da könne man schon mal leicht anfangen, an sich selbst und seinen Fähigkeiten zu zweifeln. Doch Lea lässt sich nicht einschüchtern: "Ich mag diesen Druck. Ich versuche, dem standzuhalten und was daraus zu machen."

Erste Erfolge hat sie bereits vorzuweisen: "Es läuft ganz gut. Ich bin jetzt gerade die erste Fashion Show gelaufen und die nächsten Tage steht noch viel an." Gemeinsam mit ihrem Co-Gewinner Jermaine Kokoú Kothé läuft die Beauty auch noch für Kilian Kerner über den Laufsteg. Beschweren kann sich die Siegerin also nicht, wie sie im Gespräch mit Promiflash klarstellt. "Das malt man sich vorher in seinen verrücktesten Träumen nicht aus. Das ist schon eine andere Welt", schwärmt Lea.

Was viele nicht wissen: Erst Leas zweiter Versuch bei GNTM war mit Erfolg gekrönt. Den ersten Anlauf hatte sie bereits 2017 gewagt – und war prompt in der ersten Runde rausgeflogen. "Zu dem Zeitpunkt damals war ich frisch 17 geworden. Ich war noch nicht bei mir selbst, ich war in der Abiturzeit und eigentlich hatte ich ganz andere Sachen im Kopf", erklärte die 24-Jährige in einer Pressekonferenz nach dem Finale, bei der auch Promiflash anwesend war.

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

