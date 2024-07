Diese großen Pläne hat Lea Oude nach ihrem Sieg bei GNTM

Vor wenigen Wochen wurde Lea Oude bei Germany's Next Topmodel zur Siegerin gekürt. Für das Nachwuchsmodel beginnt damit eine aufregende Zeit. Im Rahmen der Fashion Show von Anja Gockel verrät Lea im Promiflash-Interview nun, welche Ziele sie für die Zukunft verfolgt. "Ich habe von Anfang an gesagt, ich würde super gern für die LVMH laufen und am liebsten für Dior... Das wäre halt ein Träumchen", plaudert sie aus. Zunächst wolle sich Lea aber erst mal nach passenden Modelagenturen umschauen. Neben Deutschland möchte die Studentin auch den internationalen Markt erobern. Dabei interessieren sie nicht nur die klassischen Modestädte wie Paris und Mailand, sondern auch der asiatische Kontinent.

Doch wie kommt Lea auf Asien? "Ich hab jetzt von Leuten wie Kilian Kerner oder Nikeata Thompson (43) schon öfter das Feedback bekommen, dass ich mit meinem androgynen Look in Asien der letzte Schrei sein könnte. Deswegen will ich das mal versuchen", erklärt die Blondine im Promiflash. Lea gibt jedoch ehrlich zu: Mit dem Gewinn verspürt sie einen gewissen Erfolgsdruck. "Die Leute erwarten vielleicht, dass man jetzt voll durchstartet [...] und dann macht man sich halt selbst Druck und fragt sich: 'Okay, kriege ich das wirklich hin?'", erzählt sie ehrlich.

In der Sendung selbst konnte Lea so einige Jobs absahnen. Unter anderem durfte sie gemeinsam mit Jermaine Kokoú Kothé die Kampagne für das 20-jährige Jubiläum von Kilian Kerners Modemarke shooten. Die Düsseldorferin konnte ihr Glück damals kaum fassen. "Das gibt einfach nochmal Bestätigung, dass man seine Arbeit gut macht. [...] Das macht mich voll emotional", freute sie sich.

