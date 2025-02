So bekommt GNTM-Lea ihr stressiges Leben unter einen Hut

Lea Oude hat im vergangenen Jahr die 19. Staffel Germany's Next Topmodel gewonnen und sich seitdem in der Modewelt etabliert. Seit ihrem Sieg in der Castingshow ist sie auch auf Social Media aktiv und begeistert ihre Follower täglich mit Content. Im Promiflash-Interview beim GNTM-Screening zur 20. Staffel in Berlin erzählt das Model, wie es alles unter einen Hut bekommt: "Das hört sich jetzt sehr albern an, aber ich habe eine Excel-Tabelle dafür, ich habe eine Excel, wo ich alles eintrage, weil sonst würde ich es nicht hinbekommen."

Neben ihrer Modelkarriere und ihrer Arbeit als Influencerin, für die Lea auch auf Events geht oder Reisen antritt, spannt ihr Studium sie ganz schön ein. "Plus meine Bachelorarbeit, die halt jetzt gerade auch noch ansteht, und mein Freund, der mich dann auch noch mal zwischendrin sehen möchte", erklärt Lea im Gespräch mit Promiflash die Gründe für ihre Excel-Tabelle und fügt hinzu: "Man muss da halt sehr viel Struktur reinbringen, damit man das alles unter einen Hut bekommt und da nicht irgendwo zu spät kommt oder irgendwas vernachlässigt."

Auf ihre Zeit bei Heidi Klums (51) Castingshow blickt Lea gern zurück. Denn seitdem habe sich das Leben des Models "um 180 Grad" gedreht. "Man hat natürlich weniger Privatsphäre [...], aber ansonsten sind mir Türen geöffnet worden, von denen ich mir vor ein paar Jahren niemals erträumt hätte, dass man jetzt mit Kunden [...] wie Joop Jeans zu tun hat", schwärmt die Beauty im Gespräch mit Promiflash. Diese Möglichkeit durfte sie gemeinsam mit dem ersten männlichen Sieger ihrer Staffel, Jermaine Kokoú Kothé, erleben.

Instagram / lea_oude Lea Oude, 2024

Getty Images Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude, Models

