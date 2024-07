Melina Hoch und Max Bornmann reagieren auf Hate-Kommentare

Melina Hoch und Max Bornmann mussten nach ihrem Liebes-Outing ordentlich Kritik einstecken. Besonders der Love Island-Bekanntheit wurde von einigen Fans Doppelmoral vorgeworfen, da sie mit dem Realitystar zusammen ist, der seine Ex Luisa Früh betrogen hatte und dieses Verhalten bei ihrem Ex Tim Kühnel kritisierte. Auf TikTok postet Melina nun ein Video, in dem sie und Max sich über die Hate-Kommentare lustig machen. In dem Clip tanzen sie zu dem Song "I Couldn't Care Less" von Leslie Clio (37), während im Hintergrund negative Kommentare wie "Mal schauen, wie oft er sie betrügt" eingeblendet werden.

Die Reaktion der Turteltauben kommt auf zahlreiche Instagram-Kommentare vieler Fans, die die Beziehung der beiden nicht verstehen können. Unter anderem schrieben die Nutzer Nachrichten wie: "Wieso nimmt man jemanden, der öffentlich seine Freundin betrogen hat, wenn der Grund der letzten eigenen Trennung Betrug war? Check ich nicht. Wie schaffst du es, Max zu vertrauen?" oder "Bleibt (leider) spannend, mit wem er ihr fremdgeht."

Auch Max' Ex-Freundin Luisa scheint kein großer Fan von der neuen Beziehung ihres Verflossenen zu sein. Auf Social Media schrieb sie: "Könnt ihr bitte aufhören, mir das Reel zu schicken oder mich zu markieren? Es könnte mich tatsächlich nicht weniger interessieren und es nervt, danke." Zuvor hatten Max und Melina nach wochenlangen Spekulationen ihre Beziehung in einem niedlichen Zusammenschnitt aus verschiedenen Momenten öffentlich gemacht.

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, 2024

