Keine Freunde mehr: Max Bornmann schießt gegen Yasin Mohamed

Max Bornmann und Yasin Mohamed (33) schienen eigentlich ziemlich gute Kumpels zu sein. Die beiden Realitystars waren sogar eine Zeit lang Teil des Reality-Formats "La Familia – House of Reality" und wohnten in einer WG in München zusammen. Mittlerweile gehört diese Freundschaft aber der Vergangenheit an – und der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer hat keine netten Worte für den TV-Casanova übrig. "Yasin braucht Frauen, um einen Unterhaltungswert zu haben. Alkohol oder Frauen – am besten beides. Sonst ist kein Unterhaltungswert da, kein Mehrwert, gar nichts", wettert Max im RTL-Podcast "Aftershow".

Der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat habe immer wieder mitbekommen, dass sein Ex-Buddy schlecht über ihn redet – was ihm insbesondere deshalb missfällt, weil der 33-Jährige sich in der Vergangenheit wohl einiges hat zuschulden kommen lassen. Max erzählt, es habe zur Zeit von Yasins Love Island VIP-Teilnahme ein paar Frauen gegeben, die über ihn auspacken wollten, jedoch sei ihnen gedroht worden, sie dann aus der Show zu schmeißen. "Und das ist das Ding, was ich so unglaublich krass finde: Dass Yasin immer mit allen Sachen durchkommt. [...] Er verhält sich einfach wie das größte A*schloch und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht gewesen, weil wir gute Freunde waren", schildert er.

Zu einem späteren Zeitpunkt der Podcast-Folge schießt die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit erneut gegen den Temptation Island-Star. Diesmal geht es um seine ehemalige LaFa-Mitbewohnerin Celina Weisner (25), die Gerüchten zufolge eine Romanze mit Yasin gehabt haben soll. Max scheint diese Spekulationen zu bestätigen, betont jedoch, dass "alle so tun", als seien die zwei nie zusammen gewesen. Wie der Freund von Realitystar Melina Hoch offenbart, sollen die 25-Jährige und Yasin sogar von Liebe und Kindern gesprochen haben. Letzterer sei dann aber zu "Love Island" gegangen. "Aber was will man machen, ihr kriegt ja nur das mit, was sie euch erzählen. Und damit Yasin nicht schlecht dasteht, erzählt er natürlich nicht alles", wettert Max und fügt hinzu: "Ich bin froh, dass ich mit solchen Leuten keinen Kontakt habe."

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Star

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed und Celina Weisner

