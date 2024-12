Nach Ohrfeige: So denkt Max Bornmann jetzt über Kim Virginia

In der vergangenen Staffel Prominent getrennt kam es zu einer explosiven Situation zwischen Kim Virginia Hartung (29) und Max Bornmann: Die Reality-TV-Diva verpasste dem ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten eine Ohrfeige, nachdem er versucht hatte, sie während einer Diskussion mit den anderen Teilnehmern zu beruhigen. Nach der Ausstrahlung schienen die beiden eigentlich cool miteinander zu sein – oder doch nicht? Im RTL-Podcast "Aftershow" blickt Max gemeinsam mit seiner Freundin Melina Hoch auf die damalige Situation zurück und betont währenddessen: "[Kim und ich] haben keinen Kontakt mehr, aber sie hat jetzt auch so ein Video gemacht, da kam ich auch drin vor, und da dachte ich mir: 'Kim, was redest du eigentlich für eine Schei*e?'"

Mit der Aussage bezieht sich Max wohl auf ein Video im Netz, in dem die 28-Jährige erklärt hatte, es sei nur zu der Ohrfeige gekommen, weil er sie hochgehoben und weggetragen habe und sie ihm ausdrücklich gesagt hätte, er solle sie nicht anfassen. In den Augen des Realitystars ist das völliger Unsinn. "Ich weiß nicht, wo die verzerrte Wahrnehmung herkommt, aber wenn du etwas nicht mehr so genau weißt, dann guck dir das einfach noch einmal kurz an", stellt er klar. Der einstige Are You The One?-Teilnehmer habe sich eigentlich "sehr, sehr gut" mit Kim verstanden und nur versucht, die Situation zu entschärfen. Darüber hinaus finde er es immer noch "unter aller Sau", dass sie weiterhin im Fernsehen zu sehen sei. "Seien wir mal ehrlich, hätte ich das gemacht, hätte ich nie wieder [im TV] Fuß gefasst", betont er.

Es scheint also, als sei Max nicht besonders gut auf die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin zu sprechen. Ähnlich könnte es aber bei Kim aussehen. Auf Instagram hatte sie vor nicht allzu langer Zeit ein kleines Statement zu der Ohrfeigen-Situation abgegeben. "Du hast mich einfach irgendwohin weggetragen. Deine Intention war bestimmt schön, aber selbst wenn sie schön war, fass mich nicht an, Brudi", verdeutlichte die Influencerin und schilderte, ihm dreimal "Nein" gesagt zu haben. Außerdem setzte sie noch einen obendrauf und betonte, er brauche gar nicht zu versuchen, gegen sie zu schießen – immerhin sei er derjenige, der "bei Sandra Sicora (32) gesagt hat, dass er ihr am liebsten beide Beine brechen möchte".

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

RTL Max Bornmann und Kim Virginia Hartung bei "Prominent getrennt"

