Turtelvideo: Max Bornmann und Melina Hoch sind ein Paar!

Ein neues Paar am Reality-TV-Himmel! Lange wurde spekuliert, ob Max Bornmann wieder vergeben ist. Nun macht der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat mit einem süßen Video publik: Er ist mit seiner Prominent getrennt-Kollegin Melina Hoch zusammen! Auf dem Instagram-Clip sind die zwei unter anderem im Urlaub, beim Kuscheln oder Albern zu sehen. Aber auch einige zärtliche Küsse werden in dem Video ausgetauscht. Obwohl die beiden nicht explizit verraten, dass sie ein Paar sind, ist es unübersehbar, wie verliebt sie sind. Sie scheinen total happy miteinander zu sein und die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Seit wann die zwei ein festes Paar sind, verraten sie nicht. Allerdings vermuteten Fans schon vor einigen Monaten, dass etwas zwischen ihnen läuft. Bereits im September vergangenen Jahres wurden sie nämlich beim Knutschen erwischt! Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte Max und die Ex-Love Island-Teilnehmerin bei einem Festival. Fotos zeigen, wie die beiden nicht nur turteln, sondern auch Küsse austauschen. Zu den Schnappschüssen und Liebesgerüchten äußerten sie sich nicht – nun wollen sie sich aber wohl nicht mehr verstecken!

Max hatte sich nach "Make Love, Fake Love" von seiner Freundin Luisa Früh getrennt und anschließend bei Are You The One – Reality Stars in Love nach der großen Liebe gesucht, wurde dort aber nicht fündig. Zuletzt nahm er mit seiner Ex Luisa an Prominent getrennt teil, wo auch seine neue Freundin mit ihrem Ex Tim Kühnel zu sehen war. Ob sich die zwei dort so richtig angenähert haben? In der Staffel wirkte es zumindest so, als ob sie nur ein freundschaftliches Verhältnis hatten.

Anzeige Anzeige

Promiflash Melina Hoch und Max Bornmann, September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht von Melina und Max' Beziehung? Nein, ich habe das schon vermutet... Ja, total! Ich hätte nicht gedacht, dass sie ein Paar sind. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de