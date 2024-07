Nach Kritik am Hochzeitskleid: Olivia Culpo schlägt zurück!

Olivia Culpo (32) schlägt gegen die Hater zurück. Vor wenigen Tagen hatte das Model ihrem Partner Christian McCaffrey (28) das Jawort gegeben. Auf Instagram hatte sie stolz einige Fotos von ihrem Hochzeitskleid geteilt. Doch nicht alle waren von ihrem Look begeistert gewesen. In einem TikTok-Video hatte die Stylistin Kennedy Bingham Olivia und ihr Kleid kritisiert. Unter anderem hatte Kennedy behauptet, dass Olivia krampfhaft versuche, sich als etwas Besonderes darzustellen. Kurz darauf wehrte sich die Braut gegen die Kritik. "Wow, was für eine absolut böse Person du bist. Ich hoffe, dass dich nie jemand auf diese Art und Weise zerreißt, denn das ist extrem verletzend. Ich liebe dieses Kleid und es war alles, was ich jemals wollte und mehr", kommentierte sie den Clip.

Auch Christian verteidigte seine Frau in der Kommentarspalte. "Was für eine böse Sache, online zu posten. Ich hoffe, du kannst Freude und Frieden in der Welt finden, so wie es meine schöne Frau tut", schrieb der Footballer. Gegenüber Vogue hatte Olivia noch in den höchsten Tönen von ihrem Brautkleid geschwärmt. "Ich habe mich nie schöner gefühlt als in meinem Hochzeitskleid und unter meinem Schleier. Ich wollte wirklich, dass die Schlichtheit der einzelnen Komponenten perfekt harmoniert", erklärte sie.

Olivia und Christian gaben sich gleich zweimal das Eheversprechen. Nachdem das Paar standesamtlich geheiratet hatte, traten sie wenige Tage später in einer Kirche vor den Traualtar – für Olivia ein wichtiger Schritt. "Das war meine oberste Priorität", erzählte sie im Vogue-Interview. Für ihre zweite Hochzeit reisten das Paar und ihre Gäste extra in den US-amerikanischen Staat Rhode Island. Nach der Trauung feierte die Hochzeitsgesellschaft bis in die frühen Morgenstunden in einem luxuriösen Hotel.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Olivias Statement? Ich finde es super, dass sie die Kritik nicht auf sich sitzen lässt! Na ja, ich finde, sie sollte die Kritik nicht so ernst nehmen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de