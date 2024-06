Christian und Olivia Culpo feiern ihre kirchliche Hochzeit!

Olivia Culpo (32) und Christian McCaffrey (28) sind im Hochzeitsfieber! Vor wenigen Tagen hatten das Model und der Footballstar bereits den Bund der Ehe geschlossen: Im Standesamt hatten sie sich das Jawort gegeben. Heute folgte ihre offizielle Hochzeitsfeier. Wie die Zeitung Vogue schreibt, schritten die ehemalige Miss Universe und der NFL-Star in einer Kapelle in Rhode Island vor den Traualtar. Für Olivia ging damit offenbar ein Traum in Erfüllung. Wie die frisch gebackene Braut gegenüber dem Magazin preisgab, wollte sie unbedingt in einer Kirche heiraten: "Das war meine oberste Priorität."

Auf Instagram veröffentlichte das Model bereits erste Eindrücke ihrer Hochzeitszeremonie. Auf den Schnappschüssen zeigt sie sich in ihrem traumhaften Brautkleid. In einem schneeweißen langärmeligen Ballkleid von Dolce & Gabbana mit voluminösem Rock und zugeknöpftem Rücken schritt die 32-Jährige vor den Traualtar, um ihre große Liebe zu heiraten. Ein traditioneller, sehr langer Schleier sorgte bei ihrem Hochzeitsoutfit zusätzlich für den besonderen Hingucker. Das richtige Hochzeitskleid bedeutete Olivia sehr viel: "Ich wollte etwas, das sich genauso ernst anfühlt wie diese lebenslange Bindung."

Mit ihrem traditionellen Hochzeitskleid wollte die Influencerin jedoch auch ihrem Ehemann gefallen. "Wenn ich an Christian denke und an das, was er liebt, und an die Momente, in denen er mich am schönsten findet, dann ist es auf jeden Fall so etwas wie das hier: zeitlos, bedeckt und elegant", erklärte sie glücklich. Genau wie mit dem NFL-Star war es bei Olivia offenbar auch mit ihrem Kleid Liebe auf den ersten Blick: "Das ist das erste, letzte und einzige Hochzeitskleid, das ich anprobiert habe."

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juni 2024

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo im Juli 2023

