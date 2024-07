"Rotes Tuch": Kate Merlan schließt Versöhnung mit Jasmin aus

Ist die Freundschaft zwischen Kate Merlan (37) und Jasmin Herren (45) endgültig vorbei? Eigentlich standen sich die beiden Frauen mal ganz nahe. Doch seit einiger Zeit herrscht zwischen ihnen dicke Luft – ein Sektangriff seitens Jasmin brachte das Fass dann zum Überlaufen! Promiflash trifft Kate jetzt auf dem mates date "Summer Edition" Event, wo das Tattoo-Model exklusiv verrät, wie die Situation der einstigen Freundinnen mittlerweile aussieht. "Ich habe auf diese Frau gar keinen Bock", stellt Kate klar und fügt hinzu: "Das wird auch in diesem Leben nicht mehr anders sein. Sie ist für mich ein rotes Tuch und sie ist für mich unberechenbar."

Auch eine Chance auf ein klärendes Gespräch schließt die 37-Jährige komplett aus. "Jasmin will noch immer mit mir befreundet sein und ich will das immer noch nicht. Wir haben uns auch nicht ausgesprochen, aber man hört das immer, dass sie sich mit mir aussprechen will", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Dabei wünscht sich Kate nur eine Sache. "Ich hoffe, sie kriegt irgendwann auch mal keinen Bock auf mich. Darüber würde ich mich freuen", betont sie.

Die Freundschaft zwischen den TV-Bekanntheiten begann, als sie 2019 im Format Das Sommerhaus der Stars aufeinandertrafen. Doch nach einiger Zeit kündigte Kate der Witwe von Willi Herren (✝45) die Freundschaft, und zwar aus einem bestimmten Grund. "Sie hat mir immer ins Gesicht gelächelt und dann habe ich immer wieder irgendwelche Sachen gehört, dass sie hinter meinem Rücken gesprochen hat", schilderte sie gegenüber RTL. Im vergangenen April eskalierte dann die Situation zwischen ihr und Jasmin – die 45-Jährige schüttete ihr ein Glas Sekt über den Kopf. "Sie hat einen blöden Spruch gelassen, den ich jetzt auch wirklich nicht wiederholen werde", erklärte Jasmin die Hintergründe des Vorfalls auf Instagram.

