Für Travis Barker gibt es nichts Schöneres, als Papa zu sein

Travis Barker (48) ist leidenschaftlicher Drummer und feierte in seiner Karriere viele Erfolge mit seiner Band Blink182. Es gibt jedoch eine Sache, die ihm noch viel mehr Freude bereitet: Seine Rolle als Papa! "Das Schönste, was man in seinem Leben tun kann, ist ein Baby zu bekommen oder ein menschliches Wesen auf die Welt zu bringen", erklärt er im Interview mit People. Er liebe es einfach, Vater zu sein. "Das ist meine liebste Aufgabe, das ist meine liebste Tätigkeit, die ich jeden Tag ausübe", führt er weiter aus. Dies scheint Travis noch einmal mit der Geburt seines gemeinsamen Kindes mit Kourtney Kardashian (45) deutlich geworden zu sein – denn er offenbart, dass es mit Baby Rocky "genauso gut ist, wie ich es in Erinnerung hatte".

Der Schlagzeuger erzählt, seine ersten Erfahrungen als Papa mit Stieftochter Atiana De La Hoya (25) gemacht zu haben, die durch seine Ex-Frau Shanna Moakler (49) als Neugeborenes in sein Leben stieß. Diese seien wie ein Crash-Kurs gewesen, der ihn auf die Geburt seiner zwei leiblichen Kinder vorbereitete. Aber auch durch Landon (20) und Alabama (18) habe er "so viel gelernt", vor allem, da "sie sehr dicht hintereinander geboren wurden". Travis kann sich auch noch genau an den Moment erinnern, an dem er die Nachricht bekam, das erste Mal Vater zu werden. "An dem Tag, an dem ich es erfuhr, verließ ich mein Haus und rannte zur Autobahn. Das waren vier Meilen, und dann bin ich auch vier Meilen zurückgelaufen", berichtet er und fügt hinzu: "Ich hatte diesen Drang, einfach die beste Version von mir selbst zu sein, gesund zu sein und mehr auf mich selbst aufzupassen – und ich glaube, das ist nie verschwunden."

Travis scheint in seiner Rolle als Papa also voll und ganz aufzugehen – und das geht auch an seinen Mitmenschen nicht vorbei. Vor allem Kourtney ist es, die von ihrem Ehemann schwärmt: Zum Vatertag widmete sie dem 48-Jährigen liebevolle Worte auf Instagram. "Fröhlichen Vatertag, Travis Barker! Ich bin sehr dankbar für den Vater, der du für unseren kleinen Jungen und alle unsere Kinder bist. Du beschützt und behütest uns und kümmerst dich um uns. Eine Familie mit dir zu haben, ist der Himmel. Ich freue mich, dich zu feiern", schrieb die älteste der Kardashian-Schwestern zu einer Reihe von Schnappschüssen, die den Familienvater zeigen.

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama und Landon

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

