Jana-Maria Herz zeigt ihren Body nach der Fettabsaugung!

Jana-Maria Herz (32) ließ sich vor wenigen Wochen ihren Body formen und etwas Fett absaugen. Stolz präsentiert die einstige Der Bachelor-Kandidatin auf Instagram das Ergebnis: Im Bikini posiert die Wahl-Spanierin vor dem Spiegel und zeigt ihre definierte Körpermitte. "Die Ergebnisse haben meine Erwartungen übertroffen und ich könnte nicht dankbarer für die Zuwendung sein", schwärmt die Ex von Umut Tekin (27) dazu und dankt ihrem Ärzteteam.

Vor wenigen Wochen ließ sich die Influencerin an der Innenseite der Oberschenkel und über dem Knie Fett absaugen. Die Reaktionen auf Jana-Marias Transformation fallen gemischt aus. "Aber wirklich sehr natürlich geblieben, finde ich. Sieht gut aus", kommentiert etwa ein Fan den Post. Andere finden jedoch: "Natürlich sah es besser aus, aber jeder wie er möchte" und "Hä, was ist denn der Unterschied? Ich sehe keinen."

Mit dem Eingriff geht Jana-Maria ganz offen um und teilte schon im Mai Einblicke in die Operation. Ihr Arzt erklärte in einem Video: "Sie ist eine sehr dünne Person. Das Einzige, was wir also tun werden, ist, einige Bereiche ihres Körpers neu zu formen." Das abgesaugte Fett ließ sich Jana-Maria an den Außenseiten des Gesäßes einsetzen und zusätzlich war noch ihr Kinn gestrafft worden.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, April 2024

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Bekanntheit

Wie findet ihr das Ergebnis von Jana? Toll, sie sieht gut aus! Ich sehe keinen großen Unterschied zu vorher. Ergebnis anzeigen



