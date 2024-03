Nach Baby: Sharon Trovato und Partner haben sich verlobt!

Bei Sharon Trovato (32) reißen die guten Neuigkeiten einfach nicht ab: Vor wenigen Wochen verkündete die einstige TV-Detektivin stolz, dass sie und ihr Partner Orkun ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Turteltauben dürfen sich über einen Jungen freuen. Nun steht offenbar der nächste Meilenstein ihrer Liebe an: Sharon und Orkun haben sich verlobt! "Ich habe Ja gesagt", schreibt die Beauty via Instagram zu einem Selfie von sich und ihrem Liebsten, auf dem sie stolz ihren Ring präsentiert. Die beiden könnten momentan wohl kaum glücklicher sein, denn sie strahlen bis über beide Ohren in die Kamera.

Vor rund einem Monat verriet die Tochter von Jürgen Trovato (61), dass sie schwanger ist. Auf einem Spiegelselfie, auf dem Orkun den Arm um seine Freundin legt, ist Sharons kleiner Babybauch zu erkennen. Beide legen die Hände auf die Körpermitte der 32-Jährigen. Mit dem Paar freute sich unter anderem auch Elena Miras (31), die den Beitrag kommentierte. "Endlich! Ganz viel Liebe an euch", schrieb sie zu dem Foto.

Nachdem Sharons vergangene Beziehung gescheitert war, scheint sie nun endlich ihr Glück gefunden zu haben. 2020 war die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin für ein paar Monate mit Severino Seeger (37) zusammen. Als sie sich beim Bildrenntag in Gelsenkirchen unfreiwillig trafen, fiel Sharons Meinung über ihren Ex im Promiflash-Interview ziemlich deutlich aus: "Aber wäre er gekommen, hätte ich ihm ganz normal Hallo gesagt und dann wären wir wieder getrennte Wege gegangen. Also, ich habe diesem Menschen einfach nichts mehr zu sagen."

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Freund Orkun

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

