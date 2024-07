Versteckspiel mit Christian vorbei: Amira Pocher ist froh!

Amira Pocher (31) machte vor wenigen Tagen ihre Beziehung zu Christian Düren (34) auf dem roten Teppich offiziell. Viele Monate hatte es nur Gerüchte um sie gegeben, aber das Versteckspiel hat nun ein Ende. Darüber ist die Moderatorin richtig froh – vor allem das Feedback von ihren Followern war erleichternd. "Ich bekomme seit zwei Tagen wirklich Tausende Nachrichten [...], die durchweg positiv sind und so voller Liebe, sehr wohlwollend, sehr positiv, sehr stärkend", schwärmt Amira in ihrer Instagram-Story. Dadurch ist viel Last von ihren Schultern gefallen: "Es freut mich sehr, es war auch ein irrsinniger Druck, das privat zu halten – und das wird auch weiterhin so bleiben."

Amira, die aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (46) zwei kleine Söhne hat, gibt zu, dass es nicht leicht war, die neue Beziehung so lange unter Verschluss zu halten. Aber der Mut, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen, habe sich ausgezahlt. "Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung", strahlt sie und weiß: "Wenn ich eines in den letzten zwölf Monaten gelernt habe, dann, dass man es nie jedem recht machen kann." Ihr neuer Partner Christian, bekannt als Moderator bei "taff", scheint ebenso glücklich mit der Entwicklung ihrer Beziehung zu sein. Nun können beide endlich ihr Liebesglück offen genießen, ohne den Druck der Heimlichtuerei.

Beim gemeinsamen Urlaub in Kapstadt im Januar dieses Jahres funkte es zwischen Christian und Amira. Damals sickerten dann auch die ersten Gerüchte durch, dass bei den Fernsehstars etwas laufen würde. Befeuert wurde das zu dem Zeitpunkt durch Amiras Ex Olli, der die Öffentlichkeit nutzte, um gegen Amira zu sticheln. "Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens kurz nach dem... mit einem vermeintlichen 'Freund' als zweifache Mutter so zu präsentieren", wetterte er etwa in seiner Story, nachdem sie ein Bild aus dem Bett gepostet hatte.

AEDT/ActionPress Amira Pocher und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher und Olli mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

