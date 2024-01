"Respektlos": Oliver Pocher teilt erneut gegen Amira aus

Oliver Pocher (45) ist gar nicht zufrieden mit Amiras (31) Verhalten! Seit der Trennung von seiner Ehefrau macht der Komiker keinen Hehl daraus, dass er noch nicht über sie hinweg ist. Deswegen passt es ihm natürlich gar nicht, dass seine Ex in ihrem Urlaub in Südafrika kuschelnd mit Christian Düren gesichtet wurde. Deswegen teilte er bereits gegen den Moderator aus. Jetzt schießt Olli auch heftig gegen Amira!

Auf Instagram repostete er eine Story seiner Ex, in der sie ihre nackten Beine im Bett zeigt. "Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indirekt, sich morgen kurz nach dem... mit einem vermeintlichen 'Freund' als zweifache Mutter so zur präsentieren", echauffiert Olli sich dazu. Er sei einfach noch nicht so weit, über so eine Aktion hinwegzusehen – außerdem passt es ihm nicht, dass Amira in der Sonne urlaubt, während er die gemeinsamen Kids betreut und auch noch mit seinem Comedyprogramm auf Tour ist: "Ich fahre dann mal die Kinder im Schneechaos in den Kindergarten und heute Abend geht's in Frankfurt weiter."

Natürlich lässt Olli auch Amiras vermeintlichen Flirt nicht ungeschoren davonkommen. "Der Christian Düren ist da sehr selbstlos. Der würde, solange er in festen Händen ist, seine festen Hände im Griff haben", schrieb er ironisch im Netz und deutet damit an, dass der "taff"-Star aktuell untreu ist.

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

