Vor 22 Jahren: Julia Roberts feiert Jubiläum mit ihrem Danny

So schnell vergeht die Zeit: Bereits seit 22 Jahren sind Julia Roberts (56) und ihr Liebster Danny Moder (55) nun schon verheiratet. Zur Feier dieses schönen Anlasses teilt die Schauspielerin einen supersüßen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. Das Bild zeigt ihren Ehemann und sie selbst in einen innigen Kuss vertieft. Die beiden haben die Arme so fest umeinander geschlungen, dass man ihre Gesichter fast nicht mehr erkennt. Das Bild ist etwas verschwommen und sieht älter aus, aber man kann nicht erkennen, aus welchem Jahr genau es stammt. Julia schreibt in der Caption nur: "22 Jahre" und fügt einige Emojis hinzu: einen Bräutigam, eine Braut, zwei Tänzer und eine ganze Reihe Herzchen.

Die Kommentare unter ihrem Post hat die "Notting Hill"-Darstellerin beschränkt, sodass nur ein paar angezeigt werden. Trotzdem ist die Freude ihrer Freunde sofort erkennbar. So schreibt zum Beispiel Tom Hanks' Frau Rita Wilson (67): "Lovers! Wünsche euch einen superfröhlichen Tag!" Andere meinen wiederum: "Fröhlicher Jahrestag an unser Lieblingspaar! Eure Liebe inspiriert mich!" oder "Herzlichen Glückwunsch! Wir lieben euch!" Julia spricht auch selbst oft über ihren Mann und wie viel der Kameramann ihr bedeutet. Erst im Februar dieses Jahres nannte sie ihn im Netz einen "wundervollen Mann, der unsere Welt zum Leuchten bringt."

Das Pärchen hatte sich bereits im Jahr 2000 kennengelernt, als sie gemeinsam an dem Film "Mexican – Eine heiße Liebe" gearbeitet hatten. Allerdings waren beide Parteien mit jemand anderem liiert gewesen: Julia war in einer Beziehung mit Benjamin Bratt (60) gewesen, während Danny mit Vera Steinberg verheiratet gewesen war. Letztendlich fanden sie aber zueinander und durften nach ihrer Trauung drei Kinder auf der Welt begrüßen: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus, gefolgt von Nesthäkchen Henry.

Instagram / juliaroberts Julia Roberts und Danny Moder, Ehepartner

Instagram / modermoder Julia Roberts, Danny Moder und ihre drei gemeinsamen Kinder im Mai 2019

