War sie Komplizin? Neue Ermittlungen im Fall Matthew Perry

Es gibt neue Ermittlungen im Fall von Matthew Perry (✝54). Da der Schauspieler dem toxikologischen Bericht zufolge an den "akuten Auswirkungen von Ketamin" verstorben war, wird seit mehreren Monaten ermittelt, wer ihm den Zugang zu der Droge verschafft haben könnte. Wie InTouch berichtet, bringe das Los Angeles Police Department nun eine bisher unbenannte Promi-Dame mit dem Fall in Verbindung. Angeblich seien Bilder einer Überwachungskamera aufgetaucht, die Matthew und die Frau in einer Praxis eines Arztes zeigen, der ihm Ketamin verschrieben habe. Die anonyme Frau gebe wohl vor, nüchtern zu sein, doch einer Quelle zufolge sei sie eine "wandelnde Apotheke".

Zudem will der Insider wissen, dass sich die Bekannte des Friends-Stars und er regelmäßig gegenseitig an ihre jeweiligen Ärzte verwiesen haben, um Ketamin zu erhalten. Außerdem sollen sie sich ihre Erfahrungen und Kämpfe mit der Sucht anvertraut haben. Des Weiteren ist die Quelle sicher: "Wenn das FBI eines der beiden Handys hätte - vor allem [das des zweiten Promis], weil sie ihre Textnachrichten nicht löscht - würden sie wahrscheinlich Gespräche über die Droge und 'Wie kann ich mehr bekommen?' finden."

Damit ist die bisher Unbenannte nicht die erste Dame, die mit dem Tod des Serienlieblings in Verbindung gebracht wird. Wie InTouch berichtete, wurde Brooke Mueller (46) – mit der er seit einer gemeinsamen Reha befreundet gewesen sein soll – schon "mehrfach" zu dem Fall befragt. Die Polizei habe einen Durchsuchungsbefehl bekommen und beschlagnahmte daraufhin ein Handy und einen Laptop. Wie ein Insider berichtete, weise die Ex-Frau von Charlie Sheen (58) die Teilhabe voll und ganz von sich: "Es ist schwer zu sagen oder zu wissen, was genau ihre Rolle [bei Matthews Tod] ist, aber sie beharrt darauf, dass sie nichts damit zu tun hatte."

Doch wie könnte den mutmaßlichen Personen, die im Zusammenhang mit Matthews Ketamin-Zugang schuldig gesprochen werden, geschehen? Der Rechtsanwalt Tre Lovell klärte im Interview mit Entertainment Tonight über mögliche Anklagen auf. "Ich denke, die wahrscheinlichste Anklage wäre fahrlässige Tötung", mutmaßte der Anwalt und fügte noch hinzu: "Wenn das begangene Verbrechen wirklich ungeheuerlich ist, könnte das bis zum Mord zweiten Grades aufsteigen." Allerdings halte Tre es für unwahrscheinlich, dass es sich in dem Fall des verstorbenen 54-Jährigen um eine unfreiwillige Tötung handele.

Auch Matthews "Friends"-Familie hilft bei den Ermittlungen. Wie ein Informant gegenüber Express erklärte, machen sich David Schwimmer (57), Courteney Cox (60), Matt LeBlanc (56), Jennifer Aniston (55) und Lisa Kudrow (60) auf die Suche nach seinem möglichen Drogen-Dealer. "Die gesamte Besetzung steht immer noch unter Schock nach Mattys Tod. Jennifer und Courteney standen ihm am nächsten und sie trafen sich noch lange nach dem Ende von 'Friends' privat miteinander. Sie haben sich das Hirn zermartert, um sich an Leute zu erinnern, mit denen sie ihn gesehen haben könnten", erklärte die Quelle. Sie wollen bei der Aufklärung des Unglücks unbedingt mithelfen.

