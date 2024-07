Was hält Sandy Meyer-Wölden von Amira Pochers Liebes-Outing?

Lange wurde gemunkelt, nun ist es endlich offiziell! Vor wenigen Tagen feierten Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich – und könnten glücklicher nicht sein. Im Gespräch mit RTL verrät eine von Oliver Pochers (46) Exen, was sie vom Liebes-Outing des Moderatoren-Paares hält. "Ich persönlich finde es sehr schön, dass jetzt endlich etwas Ruhe reingekommen ist und ich bin froh, dass wir einfach als Familie so langsam wirklich wieder in den Frieden gefunden haben", meint Sandy Meyer-Wölden (41) im Interview mit dem Sender.

Amiras Ex-Mann Olli hat bisher noch nicht öffentlich auf die Beziehung seiner Verflossenen reagiert. Aufmerksame Fans können auf Instagram allerdings ein Video finden, in dem der Komiker seiner einstigen Partnerin und deren neuer Flamme einen kleinen Seitenhieb verpasst. In dem Clip fragt Sandy den Blondschopf, an welchem Datum denn die Scheidung von Amira und Olli vollzogen werden wird. Den genauen Tag nennt er zwar nicht, witzelt allerdings: "Ich würde danach mit ihr zum Inder gehen … in Düren." Mit seinem Witz sorgt der 46-Jährige bei seiner Community ordentlich für Lacher. Was wohl Amira davon hält?

Amira hat wohl aktuell ein paar andere Sorgen. So glücklich die Moderatorin auch über ihr Liebes-Outing mit Christian zu sein scheint, stößt sie mit ihrer Freude bei so manchen Fans auf Gehässigkeit. Unter dem ersten gemeinsamen Foto der beiden Turteltauben auf Social Media finden sich hauptsächlich Kommentare wie: "Ohne Pocher wäre sie nichts und würde sie auch keine Sau kennen, ich habe das Gefühl, dass sie es manchmal vergisst", "Es gibt nur wenige Promis, die unglaubwürdiger sind als Frau Pocher. Diese Frau ist der personifizierte Widerspruch. Unerträglich" und "Er war nur Mittel zum Zweck". Dennoch gibt es den einen oder anderen Nutzer, der sich für Amira freut. "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es tut gut, dich so glücklich zu sehen. Das ist alles, was zählt", tippt beispielsweise ein begeisterter Fan unter das Pärchen-Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Amira Pocher und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Sandy so positiv auf die neue Beziehung von Amira reagiert? Ja, ich habe diese Reaktion erwartet. Nee, ich hätte gedacht, dass sie anders reagiert... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de