"Absurd": Schwangerschaft kam für Carmushka überraschend

Vor wenigen Tagen teilte Carmushka alias Carmen Kroll eine süße Nachricht mit ihren Fans im Netz: Die Influencerin erwartet Baby Nummer zwei! Im Promiflash-Interview plaudert sie nun über den ganz besonderen Moment, als sie von der Schwangerschaft erfuhr. "Er konnte es nicht glauben", erzählt Carmen über ihren Mann Niclas und fügt hinzu: "Also weder das positive Ergebnis noch den zugegeben nicht ganz optimalen Zeitpunkt des Tests." Denn: Die Beauty machte den Test, kurz bevor sie sich auf die Heimreise aus der Toskana begab. Sie sei sich sicher gewesen, dass er ohnehin negativ ausfallen würde. "Niclas hat den Rest des Tages einfach nur gestrahlt und mich immer wieder ungläubig angeguckt. Die komplette Situation war einfach absurd", schwärmt sie.

Dieser Moment liegt mittlerweile schon einige Wochen in der Vergangenheit. Dennoch hat sich das Paar wohl noch nicht so ganz an den Gedanken gewöhnt, schon bald eine vierköpfige Familie zu sein. "Jetzt, nach ein paar Wochen, ist Niclas noch immer sehr, sehr glücklich und dankbar, aber er kriegt auch ein bisschen Panik", verrät Carmen im Gespräch mit Promiflash. Der Zweifach-Papa in spe zerbricht sich den Kopf über jede noch so kleine Frage. "Es ist irgendwie ganz befriedigend mit anzusehen, wie der Mental Load, den er bei mir nie nachvollziehen konnte, jetzt bei ihm für schlaflose Nächte sorgt", lacht Carmen.

Am vergangenen Wochenende gab die Social-Media-Bekanntheit ihre zweite Schwangerschaft mit einem süßen Video auf Instagram bekannt. Zu sehen ist neben Eindrücken aus ihrem Familienleben auch der Moment, in dem die beiden stolzen Eltern auf den positiven Test blicken und sich begeistert in die Arme fallen. "Während ich das schreibe, weine ich. Wie bei jedem anderen Gedanken an das Herzchen, das ich endlich in mir schlagen hören durfte", kommentierte Carmen dazu.

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Niclas und Tochter Mathilda

ProSieben / carmushka Carmen und Niclas Kroll feiern die zweite Schwangerschaft

