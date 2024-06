Langer Kinderwunsch: Carmushka ist endlich wieder schwanger!

Carmen Kroll will nicht länger ein Geheimnis daraus machen. "Ich bin schwanger", verkündet sie freudig auf Instagram. Die Influencerin, die sich unter dem Pseudonym Carmushka einen Namen im Netz gemacht hat, ist ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung. Ihrer Freude verleiht sie mit einem emotionalen Video Ausdruck, das süße Ausschnitte aus dem Familienleben mit Ehemann Niclas und Töchterchen Mathilda zeigt sowie einen positiven Schwangerschaftstest. "Während ich das schreibe, weine ich. Wie bei jedem anderen Gedanken an das Herzchen, das ich endlich in mir schlagen hören durfte", schwärmt die Beauty und fügt hinzu: "Das Universum meint es gut mit uns..."

Die eigentlich so schöne Nachricht löst in Carmen dennoch einiges aus – nachdem sie 2020 ihre erste Tochter zur Welt gebracht hatte, kämpfte sie seither mit einem unerfüllten Kinderwunsch. "Ich habe wieder diese Angst in mir und doch ist es dieses Mal anders. Ich möchte positiv sein und die unfassbare Freude zulassen, die endlich ausbrechen will", schildert sie ihre aktuelle Achterbahnfahrt der Gefühle. Gleichzeitig dankt sie ihren Fans für die Unterstützung, die sie der Social-Media-Bekanntheit haben zukommen lassen. Carmen betont: "Ihr habt mir doch die Stärke gegeben, mit allem umzugehen und den Schmerz ein bisschen erträglicher zu machen."

Zum Geschlecht ihres Babys verrät die Zweifach-Mama in spe bislang noch nichts – ob ihr Wunsch erfüllt wird und sie endlich einen kleinen Jungen bekommt? Nach ihrer ersten Schwangerschaft verriet Carmen offen und ehrlich, dass sie sich eigentlich keine Tochter erhofft hatte. "Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn ich zugebe, dass ich mich immer als Jungs-Mama gesehen habe. Das hat mit meiner Tochter überhaupt nichts zu tun", erklärte sie damals im Interview mit RTL.

Carmushka, Influencerin

Niclas und Carmen Kroll

