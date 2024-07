Allstars-Dschungelcamp: Das hält Olivia Jones von Neuerungen

Noch in diesem Sommer wird das Allstars-Dschungelcamp, die Jubiläumsstaffel des beliebten TV-Formats, ausgestrahlt. Eine, die sich bestens im australischen Busch auskennt, ist Olivia Jones (54). Sie war 2013 in der siebten Staffel dabei und kennt den Dschungel wie ihre Westentasche – auch wenn es in der besonderen Ausgabe einige Veränderungen geben wird. Auf der Bertelsmann Party im Gespräch mit Promiflash verrät Olivia, wie sie zu den Änderungen steht: "Ich glaube, es ist eher ein Vorteil. Sie müssen sich ja gegenseitig wählen, und das ist das Schwierigste, Leute rauszuwählen."

Eine besondere Herausforderung sieht Olivia gegen Ende der Show: "Vor allen Dingen, wenn es dann auch nur noch ein kleiner Kreis ist und man viele Leute auch mag und man muss es ja auch irgendwie begründen. Das ist, glaube ich, das Härteste, und dadurch wird es umso lustiger." Bei den männlichen Kandidaten sieht die Dragqueen eine Person an der Spitze, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "Für mich ist Thorsten Legat (55) sehr weit vorne, weil der natürlich auch verhaltensauffällig ist, aber in seiner Art auch sehr, sehr sympathisch." Auch Sarah Knappik (37) sei nicht zu unterschätzen.

In der Jubiläumsstaffel soll es einige Neuerungen geben. Unter anderem wird nicht wie gewohnt in Australien live gedreht, sondern in Südafrika aufgezeichnet. Deswegen können die Zuschauer auch nicht mit ihren Anrufen in das Geschehen eingreifen, sondern die Dschungelcamper werden sich gegenseitig für die Prüfungen und den Rauswurf nominieren. Außerdem soll jeder Kandidat dieselbe Gage von 100.000 Euro bekommen – das berichtete bereits Bild. Begleiter soll es in der Allstars-Staffel auch nicht geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thorsten Legat, Ex-Fußballer

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Selbstvotings der Kandidaten für mehr Drama sorgen werden? Ja, das wird spannend! Nein, das macht keinen Unterschied. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de