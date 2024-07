Ausgeplaudert: Ist GNTM-Zweiter Linus Weber etwa vergeben?

Linus Weber konnte sich bei Germany's Next Topmodel über den zweiten Platz freuen und damit den Sprung in die Modewelt schaffen. Während seiner Zeit bei der Castingshow konnte sich der Hottie eine enorme Fanbase aufbauen – viele Frauen liegen ihm seitdem zu Füßen. Im Promiflash-Interview bei der Kilian Kerner Fashionshow verrät er, ob er mittlerweile verliebt ist: "Liebestechnisch ist bis jetzt noch nichts weitergegangen. Ich bin auf jeden Fall Single." Linus sei in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt gewesen. Ganz ausschließen wolle er die Liebe aber nicht: "Vielleicht kommt die Glückliche noch, aber mal schauen."

Seit GNTM steht Linus in der Öffentlichkeit. Eine völlig neue Situation für den gebürtigen Bayern, wie er gegenüber Promiflash ausplaudert: "Ich probiere meine Fans irgendwie an meinem Privatleben auch teilhaben zu lassen. Ich denke, meine Privatsphäre ist aber trotzdem einfach ein sicheres Pflaster, dazu gehören einfach meine Familie und Freunde, die ich aber sehr wertschätze und ab und zu, wenn die auch damit okay sind, zeige ich die." Linus wolle einen Weg finden, sowohl seine Privatsphäre zu schützen, als auch seine Follower an seinem Leben teilhaben zu lassen.

Bei der beliebten Show von Modelmama Heidi Klum (51) musste sich Linus im Finale gegen Jermaine Kokoú Kothé geschlagen geben. Kilian, der den Zweitplatzierten zu seiner Fashionshow eingeladen hat, war schon von Anfang an ein großer Fan. "Bei den Jungs sehe ich Linus ganz, ganz weit vorne. Er ist ein tolles Model, das viel schaffen kann", prophezeite der Designer im RTL-Interview.

Instagram / _linusweber_ Linus Weber lächelt

ProSieben / Sven Doornkaat Kilian Kerner als Gastjuror bei GNTM

