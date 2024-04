Er ist Kilian Kerners Geheimfavorit für den GNTM-Sieg!

Bei Germany's Next Topmodel sortiert Heidi Klum (50) kräftig aus und arbeitet so langsam aber sicher aufs Finale hin. Seit Jahren ist auch Kilian Kerner ein fester Bestandteil der Jury. Dementsprechend kann der Designer die Leistung der Nachwuchsmodels beurteilen. Beim diesjährigen Cast hat er einen Favoriten auf den Sieg. Im Interview mit RTL erzählt Kilian: "Bei den Jungs sehe ich Linus ganz, ganz weit vorne. Er ist ein tolles Model, das viel schaffen kann."

In der vergangenen Woche vergab der Modeschöpfer anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums zwei Jobs und wählte dafür zwei GNTM-Kandidaten aus. "Lea und Jermain sind die beiden perfekten Gesichter für 20 Jahre Kilian Kerner. Ich freue mich einfach unglaublich auf das Ganze", schwärmte Kilian. Bedenken habe er keine, die Jobs an unerfahrene Models zu vergeben: "Ich liebe es, Newcomer-Models zu buchen. Das sind frische Gesichter. Das mochte ich schon immer. Außerdem konnte ich mich ja mehrere Tage vom Können der beiden überzeugen."

Doch warum arbeitet Kilian seit so vielen Jahren mit der GNTM-Jurorin zusammen? Im Gespräch mit Promiflash vor seiner Fashion Show erklärte er: "Ich mag Heidi einfach. Heidi ist eine wirklich sehr lustige Person, mit der man immer Spaß hat. Ich finde, die Karriere, die Heidi hingelegt hat oder ja immer noch hinlegt, ist in Deutschland einzigartig." Er lasse sich von der Kritik an der Show und an ihrer Person nicht beeinflussen: "Ihr ist es egal, was Leute über sie sagen, sie zieht ihr Ding durch."

ProSieben / Michael de Boer Linus Weber, GNTM-Kandidat 2024

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum und Kilian Kerner, 2024

