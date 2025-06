Das sind Linus Webers Favoriten für das große GNTM-Finale

Das große Finale der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel steht an und ein ehemaliger Teilnehmer hat klare Favoriten: Linus Weber, der vergangenes Jahr selbst im Finale des Modelwettbewerbs stand, gab bei der Ernsting's family Fashion Show gegenüber Promiflash seine Einschätzung zu den sechs verbliebenen GNTM-Kandidaten ab. Besonders begeistert zeigte er sich von Pierre, dessen entspannte Art ihn überzeugt. "Der kommt da rein, macht das alles superlocker. Freut sich einfach auf alles, was auf ihn zukommt, und mag auch, sich in verschiedene Kulissen reinzuversetzen. Das finde ich einfach super, wie er das macht", lobte der Influencer.

Bei den Frauen tue er sich schwerer, so der 25-Jährige. "Bei den Frauen ist eigentlich meine Favoritin rausgeflogen, das war die Canel", erklärte er im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Jetzt würde ich mal Daniela sagen." Wer sich letztendlich die beiden Titel schnappen wird, bleibt abzuwarten. Linus selbst wird die Show nicht persönlich vor Ort in Köln anschauen können – wie er verrät, hat er am Donnerstag berufliche Verpflichtungen, die ihn nach München führen. Er drückt den sechs Finalisten – Daniela, Magdalena, Zoe, Jannik, Moritz und Pierre – jedoch aus der Ferne die Daumen.

Als ehemaliger GNTM-Teilnehmer weiß Linus nur zu gut, wie aufregend und fordernd der Wettbewerb sein kann. Er konnte sich vergangenes Jahr den zweiten Platz hinter Gewinner Jermaine Kokoú Kothé holen. Bei den Mädels landete Lea Oude ganz oben auf dem Siegertreppchen. Welche Frau und welchen Mann Modelmama Heidi Klum (52) dieses Mal wohl wählen wird? Das erfahren die Fans am 19. Juni ab 20:15 Uhr im großen Finale von "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben.

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

Seven.One/Claudius Pflug/ Action Press Xenia, Lea, Jermaine und Linus im Finale von "Germany's Next Topmodel"

