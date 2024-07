Große Kugel: Hailey Bieber zeigt ihren wachsenden Babybauch

Hailey Bieber (27) strahlt vor Glück! Die Unternehmerin ist aktuell in freudiger Erwartung auf ihr erstes Kind. Gemeinsam mit Ehemann Justin Bieber (30) verkündete das Model Anfang Mai seine Schwangerschaft. Seither nimmt Hailey ihre Community via Social Media regelmäßig mit durch ihren Alltag als werdende Mama und teilt fleißig Fotos von ihrem wachsenden Babybauch. In ihrer Instagram-Story verzauberte sie ihre Fans nun mit einem Selfie, auf dem sich ihre kleine Wölbung deutlich unter einer Jeans-Latzhose abzeichnet. Unter der Jeans-Klamotte trägt die Schwangere ein knallrotes T-Shirt und sorgt damit für einen echten Hingucker.

Hailey befindet sich während des Schnappschusses offenbar auf einem Feld – im Hintergrund ist nämlich ein sandiger Boden mit vereinzelten Flecken Gras zu erkennen. Für diese naturbelassene Location wählte die Frau des "Baby"-Interpreten eine legere Gel-Frisur und ein schlichtes Tages-Make-up. Ihre Fans lässt Hailey regelmäßig am Wachstum ihres Babybauchs teilhaben. Erst vor wenigen Wochen präsentierte sich das Model in einem cremefarbenen Satinkleid. Wie auf den Bildern zu sehen ist, kombinierte sie dieses edle Gewand mit einer derben Sonnenbrille. Behutsam griff sie sich mit ihrer Hand an den Babybauch und setzte diesen somit gekonnt in Szene.

Justin und Hailey lernten sich bereits im Jugendalter kennen, die Liebe zwischen den beiden entwickelte sich allerdings erst etwas später. Seit rund acht Jahren gehen der Sänger und das Model nun schon gemeinsam durchs Leben – 2018 folgte dann die Eheschließung. Aktuell erwartet das Ehepaar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, wie es der 27-Jährigen bisher so erging: "Hailey ist überglücklich und genießt jeden Moment ihrer Schwangerschaft."

Hailey Bieber, Model

Justin Bieber und Hailey Bieber, im Juni 2024

