Enges Kleid: Hailey Bieber entzückt mit Babybauch-Look!

Hailey Bieber (27) setzt ihren wachsenden Babybauch mal wieder gekonnt in Szene! Aktuelle Fotos zeigen das Model gemeinsam mit seinem Mann Justin Bieber (30) bei einem Ausflug nach New York. Zu einem Event ihrer Marke Rhode erschien Hailey in gleich zwei Outfits. Eines zeigt die werdende Mama in einem beigefarbenen Maxikleid mit gleichfarbigem Blazer. Nach einem kurzen Outfitwechsel trägt die Frau des "Baby"-Interpreten ein lockeres, weißes Kleid aus Satin. In beiden Looks kommt Haileys Babybauch gut zur Geltung. Im Gegensatz zu seiner Frau trug Justin lässige Kleidung und hielt sich eher im Hintergrund auf.

Das ist nicht das erste Mal, dass die 27-Jährige ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt. Auf Instagram postet die Unternehmerin gerne Aufnahmen ihrer wachsenden Körpermitte. "Nur süße Dinge", schrieb sie kürzlich zu einem Schnappschuss, der sie in einem kurzen Bandana-Crop-Top beim Posieren zeigt. "Oh mein Gott, wie schön du bist, Hailey. Ich kann das alles nicht mehr", kommentierte ein Fan daraufhin den Beitrag der Schönheit.

Justin und Hailey sind seit 2018 verheiratet. Kurz nachdem das Ehepaar vor wenigen Monaten verkündet hatte, dass es gemeinsamen Nachwuchs erwartet, begannen die Spekulationen über das Geschlecht des Bieber-Babys. Hailey selbst heizt die Gerüchteküche auch immer wieder an. So zeigt sich die Blondine beispielsweise mit einer pinken Handyhülle oder schreibt zu Schnappschüssen im Netz: "Kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch." Auch wenn sie damit andeutet, ein Mädchen zu bekommen, ist noch nicht klar, welches Geschlecht ihr Kind hat.

Hailey Bieber im Juni 2024

Hailey Bieber und Justin Bieber, Ehepaar

